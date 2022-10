Anne Waldman, estrella invitada este jueves en el Centro Lorca

Anne Waldman, poeta, profesora y activista feminista, social y cultural, "una de las voces más importantes de la poesía norteamericana actual", representante de la Segunda Generación Beat e impulsora de la poesía performativa, llegará este jueves al Centro Lorca. Así la describe Laura García Lorca, directora del La serie Diván, proyecto en el que se enmarca la visita a Granada de la poeta de Nueva Jersey. En el acto, que dará comienzo a las 20:00 horas, la escritora estará acompañada por Juan Cordorníu, guitarrista de Lagartija Nick; y Banin Fraile, de Los Planetas. La cita estará además presentada por Öykü Tekten, quien además de poeta es traductora, especialista en archivos, editora y miembro fundador de Pinsapo, una publicación de arte y literatura.

La propuesta

Waldman, que durante más de seis décadas ha realizado numerosos trabajos como escritora, editora, maestra, intérprete o comisaria, está realizando una gira por España en la que recorre, además de Granada, Pamplona, Vigo y Madrid. En este recorrido repasará los poemas tributo a poetas de la Generación Beat, con quienes compartió uno de los momentos más importantes de la literatura del siglo XX, como William Burroughs, así como una selección de sus poemas más actuales de contenido feminista y social.

En esta entrega, su poesía se dirige a uno de sus mejores amigos y compañeros de trabajo, John Giorno, donde recuerda sus viajes y el sentido de sus colaboraciones. También relaciona el espíritu revolucionario de la escritora beat Diane di Prima con los tiempos de pandemia y estudia los escritos de Jack Kerouac analizando la época en la que fueron creados y la energía zen que atesoran. Poemas que invitan a John Cage creando una ópera que resulta liberadora o invocan a Federico García Lorca en el falso amanecer de Nueva York. La poeta crea una interseccionalidad de la experiencia vivida -clase, sexualidad, raza y política- y escribe una ceremonia para Joanne Kyger, legendaria poeta budista. Una antología única en la que también habla sobre el filósofo español Paul B. Preciado.

Trayectoria

La trayectoria de Waldman como poeta empieza en 1970 y se extiende hasta la reciente traducción en 2022 de parte de su obra en la antología bilingüe Para ser estrella a medianoche (Arrebato libros, 2022). La autora, galardonada con los premios American Book Award y Shelley Memorial Award of the Poetry Society of America, siempre ha estado a la vanguardia y ha colaborado con gran parte de los artistas más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Además de estar presente en Festivales de todo el mundo, su trabajo ha sido traducido a múltiples idiomas.

Patti Smith ha calificado su poesía como un escudo psíquico para nuestro tiempo. Más allá de su faceta como poeta, Waldman es una de las fundadoras del Poetry Project at St. Mark's Church In-the-Bowery y en 1974 fundó la Escuela Jack Kerouac en la Universidad de Naropa junto con Allen Ginsberg y Diana di Prima, donde continúa trabajando en su programa de verano.

El apartado musical

Juan Codorníu es guitarrista de Lagartija Nick, con quien ha publicado numerosos discos desde la década de 1990, incluyendo el revolucionario e influyente álbum Omega con Enrique Morente. Ha participado en numerosos proyectos musicales y colaboraciones, entre ellos en el Poet Tour llevado a cabo por Anne Waldman en visitas anteriores a nuestro país. De forma paralela a su actividad musical, ha desarrollado también actividades académicas como colaborador del Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada.

Banin Fraile es teclista y guitarrista de Los Planetas desde 1998. El primer disco en que participa es el aclamado Una semana en el motor de un autobús. En 2010 forma Los Pilotos, con los que ha publicado ya tres LPs y un EP. En su último disco, Alianza Atlántica invita a cantar a algunos de los artistas más relevantes de América Latina como Javiera Mena, Instituto mexicano del sonido, Mula o Pedrina. En su faceta de productor ha trabajado en discos como Cuatricromia de Fangoria,