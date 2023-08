Doctor Explosión: "El humor es algo muy denostado por ciertos sectores de la crítica musical"

¿Superioridad moral ha sido el despertar tras once años de descanso o nos hemos perdido algo por el camino?

Ha sido el resultado de toda una trayectoria vital grabando a grupos en mi estudio Circo Perrotti en los últimos 11 años y pasando largas temporadas en Texas con mis amigos de The Ripe, empapándome de la escena musical de Austin y Los Ángeles. También ha sido un disco fruto de la necesidad de querer contar nuevas historias y experimentar con los sonidos ásperos del Garage. Y querer contárselas también a todos los nuevos amigos que he ido haciendo por el camino, no solo de Texas, también de México, Chile, Brasil, Argentina y Uruguay, que son los países que fui recorriendo en dos giras por Sudamérica entre 2018 y 2019. Es importante establecer nuevos interlocutores a la hora de querer hacer nueva música.

Una oda a la estupidez humana, ¿es mejor ser un paleto pero consciente de lo que uno es?

Los seres humanos somos un equilibrio alucinante entre inteligencia y estupidez. Todos somos El Paleto sin saberlo o de forma consciente, esas las menos. Todos ignoramos la mayoría de las cosas y nos creemos en posesión de algo, de una parte de...nuestra verdad. A veces la arrogancia es tal que pensamos los demás deben comulgar con nuestra verdad. La letra de Paleto puede resumir perfectamente en ese sentido el concepto alrededor del titulo del álbum.

¿Su experiencia americana le ha servido para reencontrarse con el country o ha sido todo un descubrimiento?

Siempre había estado en contacto con el country pero no con la intensidad y cercanía que te da vivir a 4 calles del mejor Honky Tonk bar de Austin, The White Horse. En Europa intelectualizamos mucho la música y en ese ejercicio la compartimentamos. En Austin me di cuenta que los límites y las fronteras de los estilos son un concepto creado por esa necesidad de buscarle a todo una explicación lógica. La música es algo que vas más allá de las etiquetas, de los compartimentos creados por nuestras pequeñas mentes pensantes. Es un lenguaje universal para que nos expresemos. Allí la gente es abierta musicalmente y el Country no deja de ser junto con el Blues una de las fuentes tradicionales de donde parte todo el Rock, por eso todo el mundo acaba en un bar como el White Horse donde el Country lo impregna todo. En el White Horse si no sabes bailar two steps estás más perdido que un punky en una misa.

¿Volver a reencontrarse tras muchos años con sus compañeros de viaje de Doctor Explosión ha sido una aventura o volver a montar en bicicleta?

Enfrentarse a hacer un nuevo disco es como volver a montar en bici, me gusta esa comparación porque es verdad que una vez que empiezas a dar una pedaleada tras otra el disco va manifestándose y te lleva, surge de la nada, del simple querer avanzar, las canciones van apareciendo y contándote quién eres. El disco lo grabó la formación anterior, que por incompatibilidades con otros proyectos musicales no han estado defendiéndolo en directo. Ahora hay una nueva formación con mucho que aportar a futuras grabaciones y con la que empezamos a sonar francamente bien.

Vestir de mujer, Insatisfacción, El día que Bowie murió, Paleto, Acidez... ¿es más fácil expresar las cosas con dosis de humor no?

El humor es algo muy serio, y muy denostado por ciertos sectores de la crítica musical. El riesgo de un artista que se toma demasiado en serio a sí mismo es la pretenciosidad. Pero, como en la cocina, existe el peligro de pasarse con la sal del humor y que luego no le tomen en serio. Todo en su justa medida.

¿Jorge Explosión se considera incomprendido por la sociedad?

Más bien es la sociedad actual la que se siente incomprendida por gente como yo, y en ese sentido este disco es un intento desesperado de explicarme quién soy yo en todo esto.

Garaje rock VS reggaeton, ¿usted es también de los que piensan que hay que adaptarse a los tiempos?

No, pienso que uno debe hacer lo que le apetezca hacer, el artista ha de ser libre. Ya se adaptarán los tiempos a él....o no. Un artista de verdad no se adapta a los tiempos, imagina nuevos tiempos y los hace avanzar.





Van a tocar en las alturas este din de semana. ¿Sufren de vértigo?

Algo de vértigo si que tengo, por eso enseguida me gusta bajarme del escenario y montar la fiesta entre la gente.