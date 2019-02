Efecto Mariposa celebrará 20 años de éxitos en Granada

El grupo Efecto Mariposa ofrecerá los grandes éxitos de sus casi 20 años de carrera en Vuela cerca, una gira de conciertos "íntimos" por una quincena de ciudades españolas, que recalará en Granada el próximo 5 de abril. "Vamos a tocar las canciones más conocidas, y el concepto de la gira el propio título lo dice, queremos hacer algo muy especial y muy cercano", explicó este lunes la cantante, Susana Alva, en la presentación de la gira, patrocinada por Unicaja Banco.

Habrá "varios tipos de formatos, uno con batería y guitarrista" y otro "en el que surgirán momentos de mucha conexión con el público" y se bajarán del escenario "sin micrófono, desenchufados", con una escenografía "no a lo grande, que dé sensación de cercanía y de intimidad".

Cuando se le pregunta por las modas musicales, Alva confesó ser "incapaz" de hacer algo que no le "naciera" o de meterse "en camisa de once varas", y apuesta por "ser fiel a uno mismo, que es lo que perdura", y por "esa verdad y esa manera que tenemos cada uno de cantar nuestras canciones y de sentirlas".

A lo largo de la carrera de la banda ha habido puntos de inflexión como la colaboración con Javier Ojeda, cantante de Danza Invisible, en la exitosa canción No me crees, que les "ayudó mucho en ese momento". "Fue un momento en el que no teníamos compañía discográfica, porque habíamos pedido la carta de libertad en la anterior, Universal, e hicimos un disco con nuestros propios medios", reconoció Alva.

Coincidieron con Ojeda en un evento en Fuengirola para recaudar fondos para las víctimas del tsunami, le preguntaron si le apetecería colaborar en una canción y poco tiempo después acudió al estudio de su casa.

"Vino con su ropa de ciclista, le dimos un par de opciones de canciones, dijo que le apetecía ésta y la grabamos. Fue un momento no difícil, porque lo elegimos así, pero no sabíamos qué ocurriría con ese disco, vamos siempre paso a paso y ahí fueron dos escalones de una vez", recordó Alva.

El otro integrante de la banda, Frasco Ridgway, resaltó que ahora viven "un momento muy dulce" en cuanto a lo que están haciendo, porque en los últimos discos han encontrado "una parcela" en la que se encuentran "cómodos".

"No hacemos canciones pensando en que puedan funcionar, sino que nos dejamos llevar por los sentimientos y por cosas que podamos defender nosotros", aseguró Ridgway, que añadió que siguen expresando lo que llevan dentro, ya que "sería un error hacer otra cosa y sería vergonzoso enseñarlo".

Sobre el formato de la gira, Ridgway confesó que "el sueño de casi todo músico es pisar los escenarios de los teatros, donde se crea una magia distinta a la de un evento muy grande al aire libre", y que "cuando las canciones se desnudan y se llevan a este formato vuelven al momento de la composición, porque se compusieron así".