El tesoro escondido de Pardo Bazán y Pérez Galdós: "Hemos realizado un sueño dorado"

Hace 40 años, el librero Antonio Moreno entregó a su sobrina Adelina Batlles Garrido un paquete de legajos. "Mis hijos no se van a hacer cargo de esto porque tienen otras especialidades. Te voy a entregar esto, que eres mi ahijada. Estoy seguro que le vas a sacar el máximo partido. Te veo con muchas ganas de trabajar y aprender. Es un regalo de muchísimo valor", le dijo entonces. Se trataba de un diario inédito de Benito Pérez Galdós donde describía con perfecto detalle su viaje con Emilia Pardo Bazán por Europa en 1888. También había tres misivas de la escritora al novelista al inicio de su relación literaria afectiva; y 49 cartas del escritor a su hija María y su antigua amante Lorenza Cobian. Además de un texto desconocido, titulado El sacrificio, escrito de puño y letra de la autora de Los Pazos de Ulloa.

"Yo tenía un tesoro escondido", señala la filóloga, cuyo trabajo de investigación verá la luz a principios de abril en el libro Diario de un viaje por la Europa de 1888. "He tenido muchos problemas. Nadie te cree. Me he tenido que poner una academia de inglés porque no he tenido más remedio. No me ha ido nada mal, eso sí. Lo más bonito es lo que tenía guardado en los paquetes. Nadie lo ha visto como algo publicable. Ha sido un milagro que vaya a publicarlo ahora. Es un regalo que me ha dado la vida", asegura la investigadora, que concibe el volumen como un homenaje a doña Emilia, "otra luchadora", en el centenario de su muerte.

La noticia de las cartas eróticas entre los dos autores, un empujón para publicar su investigación

Batlles intentó publicar el contenido del volumen hace 25 años. Antonio Chicharro, director de la Academia de Buenas Letras de Granada y profesor suyo en la UGR, confió en ella y la mandó a Madrid con ese "bombón" de trabajo. Nadie se lo editó. En diciembre, la profesora de inglés leyó la historia de un librero madrileño que había accedido a un centenar de cartas que Benito Pérez Galdós le había enviado a Emilia Pardo Bazán cuando estaban juntos. "Estoy deseando volver a verte para comerte los pechos", le decía el autor canario en unas de las tórridas y ñoñas misivas. La noticia, publicada por Marta González Novo en la Cadena Ser, le animó a conocer a Guillermo Blázquez. "Escuché la entrevista que Marta González Novo y Ángels Barceló le hicieron en la Cadena Ser. También leí un artículo en El País. Y me dije: "Esta es la mía". Me fui a Madrid y Blázquez me recibió. Él ha sido el que me ha ayudado junto con Marta a que salga esto. Él es el que editado el libro", cuenta entusiasmada.

Entre todos los documentos legados por su tío había un diario escrito con una letra diminuta. "Me costó sacarlo a base de muchísimo trabajo con ayuda de mi marido (el exfutbolista Joaquín López Calera) muchas veces. Es una preciosidad. Hago un viaje a Santander antes de leer el diario y habló con Carmen Bravo Villasante, una pionera en las cartas de Pardo Bazán y Pérez Galdós. Fue la primera que publicó las cartas entre ellos. "Tienes algo extraordinario. Mucho cuidado con los profesores de la facultad, porque seguramente vas a tener muchas pegas", me comentó. Así fue. Nadie me hacía ni caso. Todo lo he hecho sola. Mi maleta, Joaquín y yo. Este diario es muy importante", asegura.

Las cartas de doña Emilia que publica Bravo Villasante hablan de los mismos pasajes que escribe Galdós en el diario. "Hay un viaje por Europa. Él pone las fechas, las horas y las entradas y salidas a los puertos. Aunque no aparece doña Emilia en el diario como tal, ella en las cartas le habla a Galdós de la cantidad de sitios que recorren juntos. Eso es lo que demuestro yo aquí", defiende la filóloga. Gracias a ese viaje por Europa en 1888, los dos autores pueden darles esquinazo europeo "sin que la sociedad (española) y los mamarrachos de sus representantes sean conscientes de ello". "Tú has encontrado en mí la compañera que sueñas y deseas para ciertas escapatorias en que burlamos a la sociedad impía y a sus mamarrachos de representantes", afirma Pardo Bazán en una de las cartas.

La influencia del viaje en sus obras y sus vidas

El 31 de julio de 1888 salen de Santander con destino a Liverpool. Pasarían allí tres días. "A partir de aquí recorren el norte de Europa. Vuelven a Santander. Cogen las maletas y hacen un segundo viaje, vuelven a Inglaterra, a Newcastle. Ellos están varios días. Y ella se queda en París. Debe asistir a la Exposición Universal. Y don Benito se va solo a Italia. Se tira diez días allí. Vuelve a París y se reúne con ella. Están tres días", cuenta Batlles. El viaje por Europa tiene, en palabras de la experta, "una repercusión literaria y amorosa". "La relación más intensa fue a partir del viaje. Ellos en sus obras relatan exactamente los pasajes del diario. Emilia escribe Al pie de la torre Eiffel y Benito Viaje a Italia", precisa. "Pardo Bazán no escribe sus crónicas por Alemania como un relato periodístico, sino que lo evoca con una ilusión que se le escapa el sentimiento que le ha provocado ese viaje con don Benito", continúa.

En un momento de la entrevista, la investigadora se atreve a recitar un fragmento del íntimo diario: "Ahora es cuando la imaginación representa en lindos colores toda la poesía de este viaje feliz. Las excursiones por Zúrich y Núremberg. Especialmente y sublime la noche de Fráncfort. Es la noche que he sentido tu corazón más cerca del mío. Hemos realizado un sueño dorado, un sueño fantástico, que a los 30 años yo no creía posible. [...] Mi vida al abrir los baúles fueron saliendo objetos que eran reminiscencias de nuestra feliz escapatoria: el librito de los pensamientos de Shakespeare en Stratford, el menú de la comida de Zúrich. Pero lo que tengo más presente es la noche de Fráncfort, que pertenece al número de las que rebasan los límites del amor y se graban en el espíritu como una imborrable huella".

A los bellos pasajes del ilustrativo diario se suma que Galdós en el texto anota fechas y personajes que aparecen en los Episodios nacionales. "Cuál es mi sorpresa cuando me encuentro la tercera serie de los Episodios nacionales de puño y letra y la firma de Galdós. Todo eso está metido en ese pedazo de regalo", adelanta sobre el volumen, que será publicado en menos de diez días.

Pardo Bazán, la pionera en el teatro de Galdós

El libro también viene a confirmar la gran influencia de la autora, una mujer adelantada su tiempo que tuvo que luchar contra los prejuicios machistas de la época, en la carrera teatral de Galdós. "En ese paquete venían tres cartas de Pardo Bazán a Pérez Galdós. Algunas sin fechas y otras difíciles de transcribir. En ellas decía que veía elementos escenificables en su novela. Le animaba rotundamente a que la transformara en drama y que las estrenara en el teatro como más adelante fue. Ella, súper dispuesta y una líder increíble, le organiza todo en su casa, le busca a los actores de moda, habla con la prensa", destaca. El estreno de la adaptación de Realidad el 15 de marzo de 1892 en el Teatro de la Comedia fue un éxito. Él incluso le dice a ella: "Con este éxito voy a tener que hacer otra novela y otra obra de teatro representada directamente". "La autora le comenta que su teatro puede ser maravilloso y que puede cambiar la escena española totalmente. Eso aparece en estas tres cartas, publicadas en Ínsula en 1984”, recuerda.

Entre las joyas del legado había un manuscrito inédito, El sacrificio. "La grafía es clavada a la que yo tengo de las cartas. Pensamos que doña Emilia después del éxito que genera la obra Realidad, le escribe un manuscrito, un diálogo dramático que está sin terminar. Tenían la costumbre de pasarse borradores porque tenían tal complicidad", asevera la profesora.

La infidelidad de ella con Lázaro Galdiano aparece en Insolación donde Pardo Bazán habla de una infidelidad material. Y Pérez Galdós escribe Realidad y La incógnita, basándose en lo mismo. "Ella se ve reflejado en los dos. Pienso que por generosidad hacia su íntimo amigo, o porque estuviera en deuda con él, el manuscrito no aparece en ninguna de las obras de ella. El sacrificio es clavado a La loca de la casa. La entrada en el teatro sería con Realidad. Emilia es la precursora del teatro de Galdós. Y luego le regala el manuscrito", declara la investigadora, que ve elementos comunes en las dos obras: los mismos protagonistas, la misma técnica, la misma trama.

"Y el sacrificio es para ellos un tema que tiene mucha importancia. Ella veía el sacrificio de una hermana que renuncia al amor de su vida para que se case con su otra hermana y esté feliz. La mujer la pone como heroína. Galdós no le da el mismo valor que doña Emilia. La mujer para él no tenía el mismo valor. Por todo esto, tenemos la completa seguridad de que El sacrificio es el borrador de La loca de la casa, la segunda obra que estrena en el teatro en 1893", avala.

Según Batlles, ambos genios de la literatura no sólo fueron amigos y amantes, sino también cómplices literarios. "El contenido de este libro representa el viaje que supone para ambos la gran repercusión literaria y enganche que tienen los dos. También explica el inicio de don Benito en el teatro (un arte del que renegaba cuando era joven). La complicidad literaria era casi igual que el enganche pasional que tenían", zanja la filóloga almeriense afincada en Granada. Una unión literaria y sentimental que se verá reflejada en los diarios de Galdós y la obra de teatro El sacrificio de Pardo Bazán, que serán publicados en un completo volumen en menos de diez días. Un tesoro escondido durante 40 años que ahora ve la luz gracias al trabajo, compromiso y tesón de Adelina Batlles Garrido.