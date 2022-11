Enric Juliana: "Quizá ahora estamos ante intentos un poco más sofisticados de restar autoridad al Parlamento"

Enric Juliana (Barcelona, 1957) actual director adjunto de La Vanguardia, ha sido invitado esta semana por el grupo municipal Unidas Podemos y Alianza Verde para la participación en las jornadas Debatimos la Granada del futuro en las que ha impartido la conferencia Calidad democrática: cómo avanzar en España. La charla versó sobre la democracia actual con respecto a eventos más generales y de actualidad que ayuden al oyente a contextualizar el panorama para generar respuestas a la situación española. El ejemplo que ofrece es el referido a la manera en que discurrió el pasado jueves el debate de votación de los presupuestos en el Parlamento, donde se produjeron violentos incidentes verbales. "Para mi la primera cuestión, y quizá la más urgente, sería ver si esto se va a convertir en un mal endémico de la democracia en España".

Hasta ahora la crispación política se desarrollaba dentro de unos límites en la institución, sin llegar a cotas tan altas de violencia verbal y con una repercusión medida. "Quizá ahora estamos ante intentos un poco más sofisticados de restar autoridad al Parlamento, porque si éste se convierte, sobre todo ante los ojos de la sociedad, en lo que vimos el otro día, pero de forma permanente, su autoridad política y moral acabará por diluirse. Y eso es grave para la democracia".

El periodista se pregunta qué podrían estar intentando, en este ejemplo concreto, los integrantes del partido de extrema derecha, al realizar este tipo de ataques. "Creo que Vox después de las elecciones de Andalucía ha sufrido un cierto eclipse, una sensación de que iba a la baja (aunque en mi opinión no sea así tan radicalmente) pretendieron con esto llamar la atención. Una manera de decir que ésta es una legislatura basura, de agredir la institucionalidad para indultar tus propios fines". Pese a que el Parlamento sea un espacio que se preste a estos momentos de tensión que sean aceptables, es un error consentir que se convierta en el único lenguaje allí presente. Se trata de un tema complejo, debido a los debates que se ciernen respecto a la libertad de expresión y, casi en contraposición, preservar la legitimidad del Parlamento. "Eché en falta la semana pasada un mayor vigor. Un mayor liderazgo político e institucional por parte de la presidencia del congreso, por otra parte, una revisión del reglamento".

Actualmente, Europa vive una escisión de los partidos de derecha en una más cercana al centro-derecha más convencional y otra ultraderecha de discurso trumpista. Este mismo esquema político se ve reflejado en la realidad española de fuertes presiones. "La izquierda, contra todo pronóstico, ha conseguido aguantar sin romperse. La coalición de Gobierno actual no ha perdido ninguna votación importante, sin contar con la intensidad de estos tres años tan duros para el Parlamento. Ahora deben mantenerlo". Las tensiones que vive el gobierno de coalición no parecen ser fruto de nerviosismo para Juliana, quien cree que este tipo de discusiones y enfrentamientos están presentes en la política en general, recuerda la dimisión de Pedro Sánchez como secretario general del PSOE en 2016 o Teodoro García Egea expulsado de su puesto de presidente secretario general del PP este mismo año. "Ante la propuesta de Yolanda Díaz de reorganización del espacio político, una especie de reset, Podemos señala que este no puede significar la disolución del partido mismo. La cuestión es si este va a ser posible sin que se diluya".

El sistema actual no presenta las características del bipartidismo anterior, los cuales soportaron la crisis de la concepción política española, los cambios producidos han dado lugar a una diversidad que ha obligado a los antiguos partidos a adaptarse a esta nueva situación, y que han de ser aprovechadas por la ciudadanía.