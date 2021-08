"Canto desde los 17 años y lo seguiré haciendo mientras pueda"

La icónica artista Bonnie Tyler anuncia estar "muy contenta" del desarrollo de la gira que está realizando actualmente por Europa y atiende a Granada Hoy tras su llegada a la provincia antes de iniciar esta tanda de actuaciones. Recala en la costa de Granada dentro de los tres únicos conciertos que realizará en Andalucía -junto con Marbella y Almería-.

La cantante de temas tan conocidos como It’s a heartache o Holding Out For A Hero mantiene que pese a su edad "ama" lo que hace y que, lo seguirá haciendo mientras pueda.

-En primer lugar, bienvenida a la Costa Tropical, ¿es la primera vez que la visita o ya ha tenidooportunidad de hacerlo con anterioridad?

Es la primera vez que vengo, pero parece muy bonito por lo poco que he visto por ahora.

-Va a pasar varios días en esta zona, ¿tiene algunos sitios elegidos ya para visitar o los va aaprovechar para descansar?

Estoy dedicando el tiempo principalmente a hacer los shows y descansar., aunque no descarto visitar algo. Me gusta mucho España y no es la primera vez que vengo.

-¿Cómo se encuentra tras el año tan complicado que hemos vivido? He leído que el confinamiento le cogió de vacaciones en Portugal y decidió quedarse allí...

Afortunadamente tengo una casa allí y aunque en principio íbamos a pasar una semana de vacaciones, duró lo que duró el confinamiento. Me encanta Portugal y me considero afortunada por tener una casa con todas sus comodidades. Aproveché la pandemia para hacer cosas que antes no había tenido tiempos como aprender a nadar.

-¿Le ha cambiado mucho la vida por la pandemia que ha sufrido todo el planeta?, me refiero atítulo personal y profesional.

Al principio fue duro como para todo el mundo, más en el mundo del espectáculo. Pero poco a poco me fui acostumbrando y relajando. Pensando en nuevos proyectos y siempre creando.

-¿Qué tal la gira que está haciendo, esperaba la respuesta que está teniendo?

¡Sí! España es un país que me acoge desde hace ya varios años con mucho cariño y siempre es un placer poder volver aquí. El público es cariñoso y me siento arropada tanto por España como por el público español.

-¿Tal vez el éxito ha sido mantenerse fiel a su propio estilo y no cambiar?

Sí, los cambios ayudan a mejorar desde luego, pero considero importante tener un estilo propiotambién.

-Es señal que la gente es fiel a su música...

Sí y por eso me encanta aún más saber que tengo un público que escucha y ama mi músicadesde el principio hasta ahora. Me siento de verdad muy querida y agradecida por el amor queme tienen.

-O tal vez sea la personalidad que le imprime a sus canciones con su voz característica...

Desde luego es un poco todo a la vez. Mi música forma parte de mi personalidad y viceversa.

-¿Cuál es el secreto para que sus canciones les guste a todo el mundo desde los más jóveneshasta los más mayores?

Considero que la música que hago no va dirigida para una edad en concreto sino para un oído y gente a la que le gusta escuchar este tipo de música. No hago música pensando en algún tipo de edad en específico.

- Uno de los compositores que más éxitos le ha dado, Jim Steinman, murió recientemente, me imagino que lo sentiría mucho...

- Si. (afirma tras una breve pausa) Trabajamos juntos en muchas ocasiones, resultó muy triste saber que había muerto. Cuando decidí colaborar con el, todos pensaban que no funcionaría y los dos hits más grandes fueron para mi. Gracias a él, tengo todo el conocimiento que tengo. Me siento muy agradecida por el trabajo que hicimos, de hecho tengo dos discos con él.

-¿Qué tal está respondiendo su nuevo disco The Best Is Yet To Come?

Creé este disco pensando en toda la situación pandémica y con mi mejor intención con vistas al futuro y desde luego espero que guste a mi público.

-Me imagino que en la actuación de Salobreña tendremos oportunidad de escuchar temas nuevos y sus más conocidos. ¿Tiene preparada alguna sorpresa?

Desde luego, voy a poder presentar alguna canción de mi nuevo album y espero que le guste al público tanto como a mí, pero también tendrán ocasión de escuchar mis grandes temas.

-Sus canciones siempre hace alusión al amor, a la autoestima y a la superación. ¿Qué busca con ello?

La vida trata sobre estos temas. Todo lo que hago es porque tiene relación con el mundo y conmigo. El amor, la superación y todos los temas que incluyo en mis discos son temas que llegan a todo el mundo. Todos pasamos por momentos de superación en nuestra vida. The Best is Yet to Come trata justamente de esto, por ejemplo la superación que implicó la pandemia y como nos afectó a todos.

-Algunos de sus temas, como Total Eclipse of the Heart, It’s a heartache o Holding Out For AHero, han dejado un legado que ha marcado a toda una generación y que aún a día de hoy sontodo un himno...

Me siento muy agradecida por saber que aún se escuchen en todos los medios y sobre todo llegar a los jóvenes. Como he dicho antes, no hago música para una edad concreta sino para llega al alma de cada uno.

-Se la ve llena de energía y además cargada de actuaciones hasta dentro de dos años, eso esbuena señal ...

No pienso parar de hacer lo que estoy haciendo. Me encanta estar de gira y canto desde los 17 años y lo seguiré haciendo mientras pueda hacerlo. Amo lo que hago.

-Para terminar ¿que le puede decir a sus fans?

Espero verlos a todos disfrutando de mi música tanto los antiguos álbumes como los actuales y espero verles en Salobreña. Será un placer poder estar allí.

-Y que no sea la última vez que le veamos por la costa de Granada...

Desde luego España es uno de mis países favoritos y siempre intento volver y lo seguiré haciendo mientras pueda.