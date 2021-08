“En la música no hay un solo camino”

JJ Machuca es un músico malagueño afincado en Granada. Le une a la ciudad la intensa vida musical que comparte con grupos tan prestigiosos como Lagartija Nick, Lori Meyers y por supuesto su propia trayectoria en solitario. Sus aportaciones constituyen ya un legado sonoro y estilístico propio, siempre tan sugerentes y novedosas. Conversamos sobre sus próximos proyectos, a los que se suma su implementación de un sensor en el que ha trabajado que permite unir cada tecla del teclado a imagen y a otros sonidos, generando así, un enriquecimiento soberbio a lo que va interpretando.

–¿Cómo es el sensor con el que conecta el piano de cola a un ordenador?

–Es un sensor que se coloca sobre las teclas del piano y me permite por un lado controlar las imágenes a través de las teclas y por otro convertir el piano en un sintetizador. Para explicarlo he editado tres vídeos titulados Teaser Piano Sensor. En la primera parte explico la función del sensor con respecto a las imágenes, en la segunda con respecto al sonido y la tercera es un fragmento de un concierto donde se puede ver y escuchar el mecanismo del sensor en directo.

–También estrena música para un precioso documental La danza de los mundos. ¿Puede contar algo sobre la propuesta y el proceso?

–Sí, el 28 de mayo salió la banda sonora de la película documental La danza de los mundos. Es un disco básicamente de piano solo, aunque en varios capítulos uso un loop station para hacer percusiones con el piano y el sensor que me permite convertir el piano en un multi-instrumento. El documental se está presentando en festivales de cine y en las plataformas digitales, pero será en los conciertos donde se podrá disfrutar de la película en pantalla grande.

–¿En qué momento musical se encuentra en solitario, con Lagartija Nick y con Lori Meyers?

–Con Antonio Arias, Lori Meyers o Lagartija Nick estamos de gira este verano. Y en solitario estoy de promoción de este proyecto La Danza de los Mundos.

"En el Festival de Música Antigua estaba en mi salda experimentando con sonoridades cósmicas”

–Este año participó en el Festival de Música Antigua de Granada. ¿Cómo fue la incursión en ese terreno?

–Ha sido toda una experiencia y una inteligente manera de conectar la música antigua con Alfonso X y el IAA. Por mi parte me encontré en mi salsa improvisando con sonoridades cósmicas y acompañando tanto a los narradores como a las imágenes de la luna proyectadas a tiempo real.

–Parece que lo peor de la pandemia ha pasado, ¿cómo ha vivido esta etapa como músico?

–Supongo que como todo el mundo hemos tenido tiempo de reflexionar y hacer cosas durante los confinamientos. En mi caso me ha dado para componer y esquematizar otro disco/ proyecto audiovisual y hacer la música a un documental titulado Historia sobre pastores y lobos. También he estado con Antonio Arias preparando y maquetando el disco Hola Tierra que hemos presentado el día 12 junio en CajaGranada.

–¿Hacia dónde dirige su carrera y tu arte?

–Afortunadamente en la música no hay un solo camino, siempre se abren nuevas propuestas y en estos momentos el uso del sensor con el piano me permite hacer un espectáculo en directo donde la sincronización con las imágenes y el sonido marcan la esencia de este proyecto. Pero sin lugar a duda sigo componiendo para proyectos audiovisuales ya que en este mundo la música entra en otro plano, un plano incidental donde cualquier armonía o sonido tiene cabida y me fascina.