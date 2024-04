Estrella Morente presenta su álbum grabado junto a Riqueni en la cárcel

Estrella Morente y Rafael Riqueni viajan a las raíces más profundas del flamenco en su álbum Estrella y Riqueni, un homenaje a la cantaora Niña de los Peines y al guitarrista Niño Ricardo que han presentado juntos este jueves en el Teatro Albéniz de Madrid.

El álbum, que sale este viernes a la venta, se grabó originalmente en la prisión Sevilla I, donde Riqueni estuvo internado por un delito menor, en un periodo marcado por sus problemas de salud mental y de alcoholismo, que le mantuvieron dos décadas apartado de la música. Considerado el faro de la guitarra flamenca después de la muerte de Paco de Lucía, Riqueni acompañó a Enrique Morente al cante durante años y en 2017 publicó su primer álbum tras dos décadas de silencio, Parque de María Luisa.

"Para mí lo más rompedor es volver a lo antiguo, lo ancestral, a las raíces", dijo Estrella en el mismo escenario donde su padre, Enrique Morente, hizo historia hace 28 años al presentar por primera vez el revolucionario disco Omega, que fusionaba rock y flamenco.

"No fue un disco pensado, salió natural en un momento en que yo necesitaba estar cerca de él", señaló la cantaora granadina. "Creo en la música como cura para el alma y eso fue lo que hicimos", agregó, que se estrena además como productora, junto a Fernando Vacas y El Negri.

Estrella y Riqueni es un testimonio genuino de su resurrección musical y supone el primer lanzamiento del sello OCO de Pino Saglioco, a través de Universal Music. El productor italiano ha contado que cuando Estrella Morente le propuso rescatar ese proyecto no lo dudó. "Me entusiasmó la pasión, el legado, la tradición y el relato del encuentro de dos grandes artistas", dijo, "no podía creer que algo así hubiera estado tanto tiempo en un cajón".

El propio Riqueni explicó que su principal motivación es didáctica, "que la gente joven escuche a los grandes maestros y que sirva de referencia", porque "los cimientos de la casa tienen que estar fuertes".

"Estamos defendiendo a nuestros ídolos", agregó, "es algo que no se está haciendo ahora, la base del cante puro y si hay alguien que puede defender el cante de la Niña de los Peines es Estrella Morente".

En cuanto a la selección del repertorio destacó que la clave está en la soleá y la seguiriya, que son "las madres del flamenco" y también hay un repaso por alegrías, tarantos y un garrotín.

Durante el acto se proyectó un vídeo de la sesión fotográfica realizada por Lita Cabellut para la portada del disco, en la que ambos se empapan en pintura todo el cuerpo, una propuesta "anticonvencional" que para Morente encajaba con el espíritu de este trabajo.

"Nos vimos convertidos en dos lienzos en blanco", aseguró sobre una sesión en la que literalmente les lanzan cubos de pintura encima mientras cantan y tocan por seguiriyas.