Estrellas en el cielo y en la pantalla

"Son películas que mucha gente ha escuchado, pero pocos han visto". Así define Fernando Bueno, director de CajaGranada Fundación, la programación que su institución ha preparado para la novena edición de su cine de verano.

Las noches granadinas vuelven a contar un año más con esta oferta cultural y lo hacen con una cartelera repleta de grandes películas que, como explica Bueno, por distintos motivos los granadinos no han podido ver en un cine tradicional. De esta forma, la Plaza de las Culturas, que alberga el cine de CajaGranada proyecta durante los meses de julio y agosto títulos como las oscarizadas Dunkerke (Christopher Nolan, 2017) y La La Land (Damien Chazelle, 2016).

Más allá de su vertiente cultural, estos proyectos tienen también un carácter social

Además de proyectar estas "superpelículas", como las define Bueno, el cine de verano también ofrece una alternativa de ocio para toda la familia, como explica Juan José García, coordinador del ciclo de cine de la Huerta de San Vicente, otro de los grandes eventos de este tipo del verano granadino.

Según García, su programación "son películas que se pueden ver con público de todas las edades, películas de calidad que hagan pasar un buen rato en las noches de verano". Sin ir más lejos, ayer se proyectaba El viaje de Chihiro, del japonés Hayao Miyazaki y la única cinta de animación que ha conseguido ganar un Oscar a Mejor película.

En el caso concreto de la Huerta, el cine conecta con una de las aficiones del que fuera su habitante más ilustre, Federico García Lorca. Como explica el coordinador, el poeta estaba muy vinculado al séptimo arte, llegando incluso a escribir su propio guion cinematográfico. Por este motivo, García cree que "tiene sentido hacer una programación cinematográfica" en un lugar como la Huerta de San Vicente.

Algo diferente es la oferta de Cine al fresquito, que ofrece el Museo Cuevas del Sacromonte, que este año alcanza su decimosexta edición, con una programación que, en palabras de su responsable, Juan Güeto, incluye "películas que no tienen un recorrido comercial, que no son superproducciones". De esta forma, el museo proyecta esta noche The square, del sueco Ruben Östlund y ganadora de la Palma de Oro en Cannes en 2017.

Las películas que Güeto ha escogido para esta edición proceden de todas las partes del mundo -España tendrá su representación con Handia dirigida por Jon Garaño y Aitor Arregi-, pero todas ellas están unidas por un nexo común, que para su responsable es "hacernos pensar, pero en positivo" sobre distintos temas de la realidad.

Además de la calidad de su programación, Güeto también añade como uno de los atractivos de su cine, el entorno privilegiado en el que se proyectan las películas, "a media altura del Sacromonte, al aire libre, rodeados por la naturaleza", explica el responsable.

Y es que, pese a las diferentes programaciones de sus ciclos, los tres coinciden en que, más allá de su vertiente cultural, estos proyectos tienen también un carácter social o comunitario, sin poder desprender el cine del lugar en el que se proyecta.

Por ese motivo, Güeto define los cines de verano como "cines de barrio, de encuentro", en referencia al carácter lúdico y festivo que caracteriza a estos lugares; mientras que Bueno los califica como "un cine de entorno cercano", pues la gran parte del público que asiste a la Plaza de las Culturas procede de los barrios aledaños.

Todavía le queda un largo camino por recorrer a estos cines, tanto en lo que resta de estío como en los próximos años. CajaGranada celebra en 2019 su décima edición y Bueno ya se encuentra maquinando esta ocasión tan especial. Lo mismo se puede decir de Güeto, quien se muestra entusiasmado con la salud de su ciclo y concluye cuando se le pregunta si habrá una nueva edición con un rotundo "sí, seguro".

A los tres ya mencionados hay que sumar otras iniciativas de cine de verano que acoge la ciudad de Granada, como el del Carmen de la Victoria que dedicó su programación de julio a José Luis García Sánchez, o el de la Corrala de Santiago, que ha proyectado varias películas en versión original durante los sábados del pasado mes. Parece que el cine de verano está más vivo que nunca.