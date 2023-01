Última oportunidad para ver la exposición de El Roto en Granada

La exposición OPS, El Roto, Rábago: Una microhistoria del mundo cierra sus puertas este domingo 8 de enero en el Centro de Arte Contemporáneo José Guerrero, dependiente de la Diputación de Granada. Se trata de un recorrido por la trayectoria artística del dibujante satírico e historietista Andrés Rábago (Madrid, 1947) a través de sus tres heterónimos: OPS, El Roto y Rábago.

La muestra contiene la mirada dadaísta de OPS, que registra en sus dibujos el inconsciente del franquismo con una visión áspera y descarnada cercana al humor negro; las viñetas de El Roto, su heterónimo satírico todavía en activo, que muestran una aguda crítica social que pone en tela de juicio la actualidad y el “statu quo” dominante; y Rábago, el pintor, que se ocupa de las dimensiones de lo humano y lo real.

De forma general, las obras representan los motivos recurrentes en la producción de Andrés Rábago (la familia, los pájaros, la vigilancia, la figura del doble, las guerras, el arte, los sombreros, etc.) y las conexiones entre las tres vertientes del artista. Los temas aparecen ordenados de forma idéntica en cada planta, pero con imágenes diferentes que permiten profundizar en ellos, ampliarlos o contrastarlos.

Sobre su trabajo, Andrés Rábago señaló que ha “tenido la suerte de poder trabajar en absoluta libertad”. “Nunca he tenido ninguna coacción o directiva por parte de los medios en los lugares donde he trabajado y tampoco lo hubiera aceptado; echando la vista atrás me da un poco de vértigo la envergadura de todo el trabajo desarrollado”, indicó.