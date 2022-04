Fede Barcelona lanza una campaña solidaria con 'Save de children'

El escritor murciano afincado en Granada José Federico Barcelona, ganador de la 53 edición del Premio Internacional de Cuento Universidad de Antioquia (Colombia) por su libro de relatos Una semana redonda, muestra ahora su lado más solidario. Uno de los cuentos que ideó hace muchos años, cuando era docente en Educación Infantil, trataba de un oso y una hormiga. Más tarde, ya jubilado, lo escribió, y de aquel texto y una feliz colaboración nació el álbum ilustrado infantil El oso blanco y la hormiguita. El cuento narra una historia de refugio, acogida y amistad entre ese oso y aquella hormiga.

"Es triste, pero hay que admitir lo apropiado de la narración en estos tiempos. La historia del cuento, desgraciadamente, se produce constantemente en la realidad, pero ha cobrado una relevancia extraordinaria estos días con la invasión y guerra de Ucrania. Siempre, en estas situaciones de guerra y horror, son los más débiles quienes más sufren y tienen necesidad de ayuda, de solidaridad y amor. Y entre los débiles, los niños y niñas son los más vulnerables", relata el autor.

"Con el propósito de ayudar en lo que pueda con lo que yo sé hacer, en un momento en que la sensibilidad está a flor de piel y se ve alimentada por la información masiva, he proyectado durante, al menos abril (mes del Libro) con la colaboración de la ONG por la Infancia Save the Children, llevar a cabo en Granada y alrededores lecturas de mi cuento (a niños y adultos) y/o talleres (Cómo contar un cuento sin ser cuentacuentos) presencialmente en cualquier lugar al que se me llame (colegios, librerías, bibliotecas, asociaciones… cualquier entidad) y actos online o grabados que serán emitidos", informa el escritor sobre su medio para recaudar fondos. "La única indicación o sugerencia de que esta actividad sea apoyada por quienes asistan a ella y por las entidades que organicen el acto, ingresando una aportación económica a Save the Children (Bizum oficial de la ONG para donativos: 33357; cuenta corriente en https://www.savethechildren.es/). Aportación destinada a proyectos de urgencia y más necesidad", detalla.

José Federico Barcelona (La Unión, Murcia, 1957) reside en Granada desde 1974, donde ha sido docente en Educación Infantil hasta su reciente jubilación. El programa Granada Ciudad de Literatura UNESCO ha acogido la presentación en la pasada Feria del Libro de Granada del libro de José Federico Barcelona El oso blanco y la hormiguita. Este álbum infantil ilustrado se ha publicado también en lengua islandesa y ha sido elegido uno de los cinco mejores álbumes ilustrados infantiles en Islandia en 2021.