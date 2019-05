Qué hacer en la Feria del Libro

Área de Ciencia

12 horas. Conferencia Química que cura: Cómo ser un fármaco y no morir en el intento, a cargo de Nuria Campillo (CIB-CSIC).

Cuarto Real de Santo Domingo

12 horas. Exposición ‘Roja Melancolía’. Intervienen Jose Manuel Darro. Poetas Franco Tirleti, Álvaro Salvador, Pilar Bueno, Paco Beltrán, Francisco Vaquero, Erika Martínez, Olalla Castro, Ángeles Mora, Patricia Alegría. Homenaje a Claribel Alegría. Presenta: Pedro Enríquez.

Biblioteca del Salón

12 horas. Mesa redonda ‘Alfabeto de literatura infantil’. Interviene Juan Mata.

Espacio Central

12 horas. Mesa redonda. Conversación con libreros 'Changing The World, One Book at a Time' con el librero de Nottingham Ross Bradshaw y el profesor Gregory Woods, profesor emérito de Estudios Gays y Lésbicos.

Espacio Central

A las 13 horas. Joan Margarit presenta ‘Para tener casa hay que ganar la guerra’. Edita Austral. Firma de ejemplares en Caseta de Firmas a las 14 horas.

Espacio Central

A las 19 horas. Booktubers: Encuentro con Squad: May R. Ayamonte, Josu Diamond y Andrea Rowling.

Espacio Central

A las 20 horas. Manuel Rivas ‘Vivir sin permiso y otras historias del oeste’ Presenta: Isabel Mellado Edita: Alfaguara. Firma de ejemplares en caseta de firmas a las 21 horas.

Espacio Central

las 21 horas. Dentro del Ciclo Granada Inspira, Andrés Soria Olmedo (catedrático de Literatura en la UGR) explica en esta conferencia la vida y obra de Pedro Antonio de Alarcón y la relación del autor con Granada.