Fernando Egea: "Bajar el Bellas Artes a la ciudad permitirá abrir siete salas más de grandes como Alonso Cano, Sánchez Cotán o Bocanegra"

Designado como delegado de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en septiembre de 2022, Fernando Egea llega al cargo con el bagaje de su paso por la concejalía de Bienestar Social en la alcaldía de Granada y sobre todo una larga trayectoria como funcionario en la institución autonómica. Nacido en Granada en el año 1966, es licenciado en Derecho. Técnico por oposición del Cuerpo Superior de Administradores Generales de la Junta de Andalucía desde 1992, fue cuarto teniente de alcalde y edil en el Ayuntamiento de Granada del 2011 a 2016. Y hasta 2019, ejerció como concejal en la oposición.

-Además de Concejal de Bienestar Social, como funcionario de carrera, en la Junta de Andalucía ha sido jefe del Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia, asesor jurídico de protección de menores. ¿De qué manera influye su cargo al frente de áreas como Turismo, Deporte y Cultura?

-Yo he estado en tema social pero yo soy jurídico. Saqué mis oposiciones del Grupo B, luego del A y estuve en Agricultura y Pesca; en Gestión Económica; Expedientes Sancionadores y en los últimos años en Protección de Menores. Son las dos ramas en las que me muevo más a gusto: social y cultural y Patrimonial. Esta semana he estado reunido con la Asociación de Sordos para poder ofrecerles visitas guiadas adaptadas. También he estado hablando con Turismo Andaluz para que se pudiera poner en marcha línea para personas con diversidad funcional. Y las iniciativas de ámbito educativo serán prioritarias.

-¿Cómo recibió su nombramiento como Delegado de Cultura después de cuatros años alejado del foco?

-Bien porque es un tema que me apasiona, pero estaba felizmente alejado de la política. Me habían sondeado hace un año y medio cuando se iban a separar las dos delegaciones, cosa que no se hizo y al final se quedó interrumpido. La verdad que es la Consejería más bonita y el recibimiento tanto del mundo cultural como turístico ha sido muy bueno.

-¿Qué implica que Cultura y Turismo vayan unidos para esta ciudad?

-Puede tener una gran ventaja especialmente para la cultura porque el turismo ha tenido -y ahora especialmente va a tener más con los fondos de sostenibilidad turística- mucha financiación europea que puede ser un tirón y un apoyo para el ámbito cultural. Si vemos el referente de Málaga, los museos allí se hacen pensando en el Turismo. Por eso puede ser una palanca muy buena.

-Menciona Málaga. ¿La tiene como referente?

-Bueno, creo que el referente somos nosotros. Granada es la ciudad cultural de Andalucía y en ese empeño tenemos que seguir trabajando. Y más hora que hay un cambio histórico en el apoyo de la administración andaluza a Granada. El Plan Alhambra es un punto de inflexión tremendo. Estamos viendo como más de 20 millones de euros se están invirtiendo en la provincia. Esa es la reclamación histórica que veníamos haciendo y que nunca había sido atendida. Gracias a la gestión de Rocío Díaz y Juanma Moreno lo que se prometió se está cumpliendo: que los recursos de la Alhambra se inviertan en Granada. En eso podemos sacar pecho.

-Ser un foco de atracción de visitantes tan potente también lo convierte en un excelente punto de difusión cultural. Los espacios expositivos que alberga tienen una especial trascendencia.

Nuevos Museos. Allí se guardan muy bien custodiados, restaurados en su mayoría, pero tenemos obras de los grandes artistas granadinos y nacionales que no se exhiben y ese es mi objetivo principal. -Sí, y para nosotros ese es un tema muy importante y prioritario. En la presentación del programa electoral en las elecciones andaluzas ya se anunció la propuesta de bajar el Museo de Bellas Artes a la ciudad de Granda. Si bien es cierto que recibe muchas visitas, lo hace porque está dentro del entorno monumental. Queremos que por una mayor parte los granadinos se acerquen y también establecer otro foco de atracción de primer nivel en el centro de la ciudad. Además, el 94% de sus fondos no están expuestos sino que se encuentran almacenados en el edificio de los. Allí se guardan muy bien custodiados, restaurados en su mayoría, pero tenemos obras de los grandes artistas granadinos y nacionales que no se exhiben y ese es mi objetivo principal.

-¿Qué es lo más preciado de ese 94% almacenado?

-Son obras pictóricas en su mayoría pero también hay escultura. Bajar el Bellas Artes a la ciudad permitirá abrir seis o siete salas más de grandes como Alonso Cano, Juan de Sevilla, Sánchez Cotán o Bocanegra.

-¿Hay algo que se pueda adelantar ya sobre ese nuevo emplazamiento?

-Se barajan varios espacios pero, hasta que no concluyan las negociaciones, no haremos público nada concreto.

-¿Y fecha?

-Es un tema complejo porque ahora tenemos que ver la respuesta que dan los titulares de esos posibles emplazamientos. Algunos espacios son del Estado, otros son particulares... Yo quiero que sea cuanto antes mejor, pero no puedo dar plazo. Buscamos también un compromiso y una aportación estatal porque la propiedad de los museos es del Estado aunque la gestión sea competencia de la Junta. Deberían implicarse y dedicarle una partida en los presupuestos. Hay pocos museos que sean titularidad autonómica.

-Como ocurre con la titularidad Museo Arqueológico, que es uno de los que más polémicas ha protagonizado en los últimos años.

-Ese es el segundo de mis objetivos: completar su ampliación.

-¿La ampliación será 'in situ'?

-Lo que yo no puedo ver es que más siete u ocho salas que ahora mismo no se están utilizando, con independencia de que el tiempo y las circunstancias permitan luego buscar otro sitio. Esas salas nos permitirían perfectamente llegar a más de 1.000 metros cuadrados de museo. Tengo la decisión firme de adaptarlo porque si se traslada a otro lugar, seguirá siendo un espacio museístico para Granada. En estos años Antonio Granados ya dedicó fondos importantes a su restauración y luego a solucionar los daños del enjambre sísmico. Hemos destinado fondos importantes y los temas más graves ya están subsanados. Ahora queda ir musealizando las salas y haciéndolo accesible, porque hay que poner otro ascensor.

-¿Ahora mismo cuántos metros cuadrados hay abiertos al público?

-Solo 150 o 200, es muy pequeño. El arqueológico también tiene muchos fondos -aunque en proporción no tanto como el Bellas Artes- que no se exponen. En este caso hay muchos restos que no son tan llamativos para su exhibición pero sí para su estudio.

-¿Hay alguna fecha prevista para ese proyecto en el Arqueológico?

-No, aún nada. Llevo sólo dos meses y cuando llegué no tenía ni secretario general ni jefe de servicio porque se habían ido casualmente.

-Volviendo al tema del Museo de Bellas Artes. ¿Seguiría la Alhambra acogiendo exposiciones temporales?

-Sí, porque es una constante en su programación, pero eso ya corresponde al Patronato de la Alhambra. El espacio expositivo se quedaría a su disposición porque lo reclama para ampliar el museo hispano-musulmán. Ellos tienen piezas de primer nivel que se podrían exponer con una gran rapidez porque, al estar ya adaptado el espacio, sería bajar las cosas y colocarlas, coloquialmente hablando.

-¿Cuál es su balance de la conmemoración Centenario del Concurso de Cante Jondo?

-Igual que otras veces no estamos contentos con el resultado de los centenarios, en este caso sí porque se han volcado todas las instituciones. La Junta de Andalucía lo ha programado actos en la Biblioteca Provincial, la Casa de los Tiros, el Bellas Artes... La Alhambra ha aportado una magnífica exposición y conferencias. Y en el Festival de Música y Danza fue el eje fundamental, con dos días especialmente dedicados. También se han sumado el Festival de Poesía, de la Guitarra, el Centro Lorca....; la Universidad ha hecho un congreso y una exposición de Zuloaga. El Ayuntamiento ha hecho el cartel del Corpus y no sé si ha hecho algo más. Ha sido un aniversario sonado y sentido del que la ciudadanía se ha hecho eco. Este concurso fue el antecedente para el reconocimiento del flamenco y su posterior declaración como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad hace 12 años. Y con ese recuerdo cerramos la celebración este mismo miércoles.

-Para 150 Aniversario del nacimiento de Mariano Fortuny en 2021 se creó una fundación que curiosamente ha celebrado buena parte de las actividades en este 2022. ¿En ese sentido está previsto algo para perpetuar la celebración: fundación, congreso anual...?

-Eso habría que preguntárselo a todas las instituciones que he mencionado, que son muchas. Hemos cumplido nuestro compromiso pero nunca está de más. Es una idea muy interesante y creo que la clave sería el Festival de Música y Danza: podría tener todos los años, apoyado por las administraciones, un día dedicado a seguir manteniendo la llama viva del Centenario del Concurso de Cante Jondo.

-En cuanto al tema de la protección del Valle del Darro, el colectivo Oppidum Eleberis lamentaba esta misma semana que el expediente para declararlo Bien de Interés Cultural (BIC) está estancado desde mayo. ¿Algún movimiento nuevo en ese sentido?

-El Valle cuenta con la protección que tiene el Centro, el Albaicín y la Alhambra. No obstante, podemos darle más y la declaración de BIC se realizará en breve.

-El Centro de Documentación Musical de Andalucía también ha sido objeto de la polémica por su nuevo encaje dentro de la Biblioteca, lo que ha llevado a recoger firmas para garantizar su personal, dotación...

-Realmente ha habido muy poco cambio porque el Centro de Documentación Musical va a seguir en Granada con la misma ubicación en la Carrera del Darro; con los mismos empleados públicos, con las mismas competencias en conservación y difusión del patrimonio musical andaluz. Lo único que se hace es mejorar la gestión al unirlo a la Biblioteca de Andalucía, porque se ha podido evitar que dependa de la Dirección General de Sevilla, que es de la que dependía antes para trámites administrativos y económicos. Como lleva sin director siete años y con una complejidad administrativa que no se había solucionado en 30 años, ahora gracias a eso se ha podido arreglar la climatización y ha aumentado la aportación económica. Este barullo que se ha armado no lo entiendo.

-La reciente salida del Centro Andaluz de las Letras de Eva Díaz Pérez, ¿afectará a las delegaciones? ¿Habrá programaciones nuevas?

-Esos nombramientos son hechos desde Consejería. Una vez que se nombre el director de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales él supongo que designará a su personal. En Granada está previsto ampliar y reforzar el tema de las artes escénicas.

-El Centro Lorca se encuentra sin gerente desde la salida de Sara Navarro, ¿alguna novedad en ese sentido?

-Debería nombrarse una persona y espero que se ponga en marcha pronto el proceso pero no puedo decir nada porque no es competencia de la delegación. Nosotros formamos parte del Consorcio como una institución más. En los dos meses que llevo aquí no he estado en ninguna reunión del Centro Lorca ni he sido convocado.

-¿Por qué esta semana, y en contra de lo que viene siendo habitual, Junta de Andalucía y Ayuntamiento han celebrado por separado el Día Internacional del Patrimonio?

-Porque el Ayuntamiento no ha llamado este año a la Alhambra ni a la Universidad, a los dos interlocutores más importantes para el Día del Patrimonio. Es responsabilidad de ellos haber llamado a la Cofradía de la Aurora y no sé a quién más. Que a mí me encanta porque soy cofrade, pero el Día del Patrimonio es otra cosa.