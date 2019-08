Hace cuatro décadas, un festival de cante ponía en el mapa a Ogíjares. Sus impulsores, vecinos de la localidad granadina, eran unos humildes trabajadores y grandes aficionados al flamenco. "Siempre estábamos cantando coplillas en el bar El Cazador por las noches. El dueño de la taberna nos dijo un día: "Estáis todos los días cantando. Os voy a tener que hacer una habitación para que no os interrumpa la gente en la barra". Él nos animó a montar algo", reconoce José Gómez, uno de los fundadores del Festival de Cante de Ogíjares, que este fin de semana celebrará su 40 edición.

El grupo de amigos decidió seguir adelante con aquel desafío lanzado por el amable tabernero. "Empezamos de cachondeo, sin saber con quien podíamos hablar para organizar esto. Un amigo de Santa Fe tenía un contacto. Después de hablar con él, fuimos a la cabina telefónica y llamamos a Jesús Antonio Pulpón", narra Gómez entusiasmado. Pulpón fue, en palabras del periodista Félix Machuca, "el primer gran representante de artistas de flamenco de cantaores, bailaoras y guitarristas andaluces; sacó a los flamencos de las cocinas de los señoritos para elevarlos a artistas de postín".

Los organizadores fueron en seguida a pedirle consejo a Francisco Manuel Díaz, un guitarrista y luthier granadino, considerado uno de los más importantes constructores de guitarras del panorama español. "Fuimos a buscarlo a las 12 de la noche un día para preguntarle su opinión. Nos aportó muchas ideas", recuerda Gómez.

Ellos tenían claro un nombre para el cartel de la primera edición: el cantaor sevillano Diego Clavel. "Nosotros lo habíamos escuchado muchísimo y nos encantaba. Nos aficionamos al flamenco gracias a él. Lo descubrimos cuando cantó en el Paseo de los Tristes -en 1972 Clavel participó en el concurso del cincuentenario de Granada, ganando el segundo premio-", hace memoria este vecino de Ogíjares.

Antes debían reunir el dinero suficiente para organizar un festival de primer nivel. "No teníamos medios de ninguna clase. Nos jugamos un dinero cada uno. No fue tan fácil. Era un dineral. Nosotros éramos simples trabajadores, albañiles vaya. Nos la jugamos a una carta", admite orgulloso Gómez, que recuerda que el Ayuntamiento de Ogíjares les proporcionó 40.000 o 50.000 pesetas para su organización.

Una primera edición llena de estrellas flamencas

Ninguno de los artistas programados aquella primera edición bajaba de las 40.000 pesetas de caché. "Nos costó traer a la bailaora Manuela Carrasco y su cuadro ese dinero -240 euros de ahora-; y a Calixto Sánchez lo mismo", explica. Aquel primer Festival de Cante de Ogíjares contó con los cantaores Fosforito, Camarón, Luis de Córdoba, Chiquetete, Diego Clavel, Calixto Sánchez; Carrasco y su cuadro flamenco al baile; y los guitarristas Enrique Melchor y Tomatito. La gala celebrada en la Plaza Baja la presentó el periodista Juan Bustos, cronista oficial de Granada.

"No te voy a negar que pasamos un mal rato. Hasta lloramos. Fuimos de radio en radio anunciando el festival. Eso no lo olvido en la vida. Se puso la plaza a tope y no perdimos dinero. Hemos llegado a perder tres veces dinero en los años que lo hemos organizado. La gente alucina. Trajimos a los mejores. Eran unos fenómenos. Aquella primera edición fue inolvidable", declara al otro lado del teléfono el fundador de una cita flamenca imprescindible en la provincia.

Será declarado Interés Turístico de Andalucía

El festival lo organiza desde hace dos décadas el Ayuntamiento de Ogíjares con la ayuda indispensable de la peña flamenca Eva La Yerbabuena. "El Festival es reconocido a nivel nacional, y junto al de Jerez es uno de los más importantes de Andalucía", recalca el alcalde de Ogíjares, Estefano Polo, que adelanta a este periódico que el festival será declarado Interés Turístico de Andalucía en cuanto arranque el curso político en San Telmo.

"Nos ha llamado la Junta para confirmárnoslo. Lo han estudiado y lo van a aprobar en cuanto se ponga en marcha el nuevo curso político. Por la importancia que tiene. Todos los grandes flamencos han pasado por aquí", afirma Polo.

La importancia de estos festivales

Para Juan Vergillos, crítico de flamenco en Grupo Joly, "los festivales son una forma de divulgar el flamenco". Además, "mucha gente se hizo profesional gracias a estos festivales. Antes para ser profesional te tenías que ir a Madrid a vivir porque era donde estaba el negocio de los tablaos. O a la Costa del Sol o la Costa brava", destaca. "Gracias a estos festivales, muchos artistas andaluces se hicieron profesionales y se permitieron unos ingresos. Podían vivir del cante o compatibilizarlo con otra profesión sin tener que irse de su tierra”, continúa el crítico.

En los años 80, a nivel de cante, "las estrellas eran Camarón, Fosforito, Lebrijano, Enrique Morente. A nivel de festivales, seguía perviviendo la estética de la etapa anterior, el mairenismo -Antonio Mairena- y los estilos flamencos más clásicos, al mismo tiempo gente como Camarón y Morente estaban haciendo una auténtica revolución", explica Vergillos.