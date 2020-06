El Festival Celtasur se adapta a las circunstancias y celebra su cita online

A pesar de los contratiempos derivados de la pandemia, este año se celebrará la tercera edición del Festival Celtasur. Esta mañana ha tenido lugar, de forma virtual, una rueda de prensa para presentar oficialmente este ciclo de conciertos. De la misma forma, daban la bienvenida al noveno Encuentro Internacional de Músicos con Aires Celta de Cúllar de Vega. Ambos eventos se celebrarán el próximo sábado 20 de junio a las siete de la tarde, pero este año se incluirán cambios significativos por parte de la organización, debido a las circunstancias.

Los cofundadores del festival, Jose Antonio Rodríguez –director artístico del festival y violinista- y los locutores de radio Aires celtas” –Federico Salvador y Juan Armando Salvador-; concretaban algunos de los detalles de esta especial edición. Recalcaban primero, los esfuerzos que se han hecho para poder llevar a cabo los conciertos. “La inmensa mayoría de los festivales se han visto obligados a aplazarse. Celtasur no lo hará se celebrará de manera completamente online en apoyo a la cultura”, decía Jose Antonio Rodriguez. Y es que, no hay mal que por bien no venga, porque el formato virtual ha permitido traer al festival a grandes grupos. De otra forma, esto no habría sido posible debido a la ajetreada agenda de muchos de ellos. Se trata de grupos, que suelen ser contratados con una antelación de mínimo un año. Además, esta virtualidad dejará una herencia audiovisual que pasará a la historia de la música celta. Y es que, esta edición contará con nombres como Alasdair Fraser –Escocia-, Natalie Hass –California-, Sharon Shannon –Irlanda-, Flook –mejor grupo de folk, Irlanda 2019-, Susana Seivane –Galicia- o Gaelia –México-, entre otros. Éstos últimos serán los encargados de cerrar el encuentro.

El formato virtual ha permitido traer al festival grandes grupos que de otra forma no habrían podido participar por sus apretadas agendas

La cita celta, que el año pasado contó con 130 músicos y unos 2.000 espectadores, podrá disfrutarse el próximo sábado 20 mediante el canal de YouTube del Ayuntamiento de Cúllar de Vega como fuente principal. Paralelamente, también contará con espacios en Instagram y Facebook –Cúllar Vega Informa-, donde se podrá interactuar con otros espectadores utilizando el hashtag: #Celtasur2020. Sin duda, reinventarse ha sido la clave para poder realizar esta edición del festival.

Es bien sabido, que muchos de los festivales que iban a celebrar en la ciudad de Granada y en todo el país se han visto obligados a ser suspendidos o aplazados, a causa de la crisis del COVID-19. Pero según afirmaba la diputada de Cultura y Memoria Histórica y Democrática, Fátima Gómez Abad, se ha buscado producir un festival que se readapte a la situación. Es importante, según contaba, apostar por la cultura a pesar de todo y se despedía agradeciendo a todo el equipo humano que hace y hará posible la celebración de la fiesta.

Proseguía hablando Jorge Sánchez, el alcalde de Cúllar de Vega, que ha querido resaltar la importancia de este festival que “consigue a unir Norte y Sur” y “tiende puentes culturales y sociales a través de la música”. Uno de los objetivos que se persiguen, es convertir el festival en un referente autonómico e incluso nacional. Este año, se han adherido al cartel grupos y artistas de alto calibre. Amenizarán el encuentro bandas de diferentes puntos de la geografía mundial –Madrid, Galicia, Asturias, Irlanda, México…-. “Todo buen amante de la música, disfrutará del festival”, concluyó el alcalde.