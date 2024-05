El Festival de Granada reclama más financiación pública para lograr el salto internacional

"El flamenco es al Festival de Granada lo que Mozart al de Salzburgo". Con esa sentencia ha presentado este miércoles en Viena el programa del certamen andaluz su director artístico, Antonio Moral, quien ha reclamado más financiación pública para que el certamen logre mayor proyección internacional. En una de las capitales europeas de la música, donde compusieron, y hasta murieron, maestros como Mozart, Beethoven, Vivalvi o Haydn, Moral ha recordado que, con 141 años, el Festival Internacional de Música y Danza de Granada es el más antiguo de España y uno de los más veteranos de Europa.

Pese a no poder competir, por ejemplo, con el Festival de Salzburgo (63 millones de euros de presupuesto frente a los 4,1 del certamen granadino), el experto español ha reivindicado que pocas citas en Europa pueden compararse con la de Granada.

"Es muy diferente al resto, porque tiene algo que no tienen otros: un lugar como la Alhambra", asegura en una charla con Efe en Viena, una ciudad sobre la que gira parte de la programación de este verano.En la Plaza de los Aljibes de ese monumento Patrimonio de la Humanidad tuvo lugar en 1922 uno de los momentos fundacionales del Festival: el Concurso de Cante Jondo organizado por el poeta Federico García Lorca y el compositor Manuel de Falla. De antes, de 1883, son los conciertos sinfónicos celebrados en el Palacio de Carlos V que dieron origen a este festival.

De música barroca a flamenco

Este año, en la edición 73 de su configuración moderna, el Festival de Granada ofrece, entre el 7 de junio y el 14 de julio, 161 actuaciones de música barroca, antigua, clásica, contemporánea y actual, además de danza, fado, jazz, rock sinfónico y flamenco. Pese a su buena salud y su excelente taquilla los últimos años, el certamen, afirma Moral, carece de la adecuada financiación pública que le permitiría dar un salto internacional. "Se han multiplicado por tres los ingresos de taquilla, se han doblado los ingresos por patrocinio y el Festival sigue manteniendo las mismas aportaciones institucionales que hace trece años", señala.

Moral, que en 2024 se despide del certamen tras cinco años al frente, compara la situación con la del Girona, un club clasificado para la Liga de Campeones pese a contar con unos recursos muy inferiores al del Real Madrid o el Barcelona. "Eso es un poco lo que es el Festival de Granada, que este año se ha colado entre (los grandes) con una oferta musical y de danza que no está al alcance de muchos festivales, incluso con mucho presupuesto", resume Moral tras la presentación en el Instituto Cervantes de la capital austríaca.

Estreno de la Filarmónica de Viena

Orquestas como la Filarmónica de Viena, que toca por primera vez en Granada, la de Berlín, o la Orquesta de Jóvenes Gustav Mahler; solistas como los pianista Paul Lewis y Martha Argerich; el Ballet Nacional de España o la Compañía Nacional de Danza; la bailaora Sara Baras o la cantaora Esperanza Fernández forman parte este año de la oferta.

Actualmente, la financiación que aportan las administraciones central, autonómica y municipal supone, aproximadamente, el 40% de los 4,1 millones del presupuesto de uno de los festivales más prestigiosos de España.

"Tiene que haber un mayor compromiso de las instituciones públicas con este festival, porque es único", dice Moral, que afirma que lleva lanzado esa petición hace tiempo. El director artístico afirma que la programación tiene ya tal nivel de calidad que "no se puede hacer mucho más" pero reividica que el festival podrían "venderse" mucho mejor.

"Mucha gente no sabe que en Granada y en la Alhambra se hace un festival de estas características", lamenta el director artístico, quien también argumenta que esas aportaciones públicas no son un gasto sino una inversión. Así, el año pasado se contabilizó un retorno de 12,3 millones de euros para la ciudad por gasto en hoteles o restaurantes, por ejemplo, generado por el público que asistió al festival.

Moral también se refiere a su marcha voluntaria del Festival y advierte de que las autoridades que deben elegir a la persona que lo sustituirá "ya van tarde".

Dice que si a él le ha costado tres años cerrar la programación de este 2024, quien le suceda va a tener un hándicap, ya que él no ha movido nada para 2025 pues no se compromete a hacer planificaciones que no va a dirigir.