El festival En Órbita cancela su sexta edición

Los amantes de la música indie se han bajado de la 'órbita' con el comunicado oficial que ha realizado el festival desde su cuenta oficial de Instagram. El festival En Órbita, que se iba a celebrar los días 5 y 6 de mayo en la Feria de Muestras de Armilla (Fermasa), ha sido cancelado y su sexta edición no se va a celebrar.

"Llevamos muchos meses trabajando e intentando llegar a acuerdos con la Feria de Muestras de Armilla para que el festival mantuviese su casa, pero no va a ser posible en este 2023. Hemos trabajado con opciones alternativas, pero no han prosperado en algunos casos, o no nos han convencido en la forma en que entendemos este proyecto, al que no le vale cualquier sitio. Finalmente nos vemos obligados por fuerza mayor a posponer nuestra sexta edición", manifiesta el comunicado.

Hace menos de una semana, la propia organización se despedía de su escenario habitual. Los responsables del recinto ferial de Armilla emitieron un breve comunicado para anunciar que el festival de música no se iba a realizar en sus instalaciones: "Ante la confusión generada por la información divulgada a través de diferentes canales de difusión, Fermasa quiere aclarar que la edición de este año del festival de música En Órbita no se va a celebrar en nuestras instalaciones".

La organización del festival reconoce la gran dificultad de llevar a cabo este espectáculo tras la pandemia. "No están siendo tiempos fáciles. La pandemia casi nos lleva por delante y nuestra última edición fue la más difícil de todas en todos los aspectos. No somos un festival con financiación publica detrás ni tampoco con fondos de inversión tan de moda en este sector en estos últimos años. Solo una promotora que ama la música y que intenta año a año dar lo mejor de sí".

En el post de Instagram explican cómo se puede realizar la devolución del abono para las personas que así lo deseen, "podéis estar tranquilos porque más abajo tenéis las instrucciones para solicitar el abono de vuestra entrada en caso de que lo necesitéis, igual que hicimos con las dos cancelaciones en 2020 y 2021 debido a la pandemia", aclaran.

El festival En Órbita no se rinde y espera reencontrarse con los amantes del indie el 4 de mayo de 2024.

El comunicado publicado en Instagram

"Sentimos mucho no haberos dado más información en estos meses, pero queríamos ofrecer un recinto a la altura. Nuestra primera intención es que En Orbita siga siendo un festival urbano, cómodo, accesible, y que no se pierda la esencia, tan importante en estos tiempos con tantos festivales iguales en España.

Ciertamente podríamos haber tomado la decisión de moverlo a después del verano y seguir apurando las opciones de encontrar un recinto alternativo, pero preferimos ser sensatos, no cometer errores pasados y trabajar realmente con una perspectiva coherente de celebración de nuestra sexta edición.

Podéis estar tranquilos porque más abajo tenéis las instrucciones para solicitar el abono de vuestra entrada en caso de que lo necesitéis, igual que hicimos con las dos cancelaciones en 2020 y 2021 debido a la pandemia. A veces es mejor dar un paso atrás para dar dos hacia delante.

Pero no vamos a rendirnos y no todo va a ser malo. Desde ya estamos trabajando en la próxima edición y nos volveremos a encontrar el día 4 de mayo de 2024. Queremos ser positivos en estos momentos y agradeceros las infinitas muestras de cariño que habéis tenido con nosotros durante todo este tiempo":