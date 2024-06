Salvador Sobral y Triángulo de Amor Bizarro encabezan el cartel del Festival Tendencias de Salobreña

El Tendencias de Salobreña regresa un año más a las playas granadinas del 30 de julio al 2 de agosto, unos días antes de la fecha habitual. La cita estival continúa su apuesta por ofrecer una de las programaciones más eclécticas y lineales del panorama musical actual. En esta nueva edición, y van ya 33, el festival continúa apostando por el actualidad musical y no solo con conciertos también con actividades paralelas como cine y conferencias.

El cartel

Este año cuenta con la actuación internacional del músico y compositor portugués Salvador Sobral, quien presentará en exclusiva andaluza su más reciente trabajo, Timbre. Una esperada actuación que se podrá disfrutar en el Paseo de las Flores, a las faldas del Castillo árabe. Será el viernes 2 de agosto a las 22:00 horas.

Otro de los conciertos programados es el del indie rock de Triángulo de amor bizarro, una de las bandas alternativas más admiradas de los últimos tiempos. Los gallegos presentarán en directo su último disco Sed. Será el jueves 1 de agosto a las 22:00 horas en el Auditorio Municipal.En esta nueva edición, Tendencias continúa apostando por el actualidad musical y no solo con conciertos. Uno de nuestros músicos más universales, Ernesto “Eric” Jiménez (ex batería de Los Planetas), medalla de plata al mérito y a toda una trayectoria, estará presentando el documental con posterior mesa redonda La importancia de llamarse Ernesto y la gilipollez de llamarse Eric, estrenado en el Festival de Cine de Málaga el año pasado. Bien arropado por el mítico locutor de Radio 3, Julio Ruiz Llorente, el ex Diputado Eduardo Madina -que fue prologuista de su último libro Viaje al centro de mi cerebro- y el director del documental, César Martínez, protagonizarán un encuentro único en la noche del miércoles 31 de julio a las 21:00 en el Auditorio Municipal José Martín Recuerda.Por último y quién se encargará este año de abrir el festival será uno de los grandes cantantes de la era rock española, Javier Corcobado que presentará su libro La música prohibida junto a Germán Guirado. Corcobado leerá pasajes del libro y además regalará un concierto acústico junto a Aintzane. Será el martes 30 de julio en el Hogar del Pensionista a las 22:00.

Presentación

El Tendencias es un recorrido por la divulgación, el cine y la música organizado por el Ayuntamiento de Salobreña y la Diputación de Granada en colaboración con la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical. El programa completo se presentó este miércoles en el Palacio de Niñas Nobles de la Diputación de Granada en un acto que contó con la presencia de la diputada de Cultura y Educación, Pilar Caracuel, junto a la la primera teniente de alcalde de Salobreña, María del Carmen Rodríguez, y la concejal de Cultura de Salobreña, Maribel Ruiz. Caracuel ha señalado que “se trata de una cita ineludible para los amantes de la cultura en todas sus formas. Este año, una vez más, se ha logrado reunir a artistas de primer nivel que garantizan una experiencia inolvidable para todos los asistentes”.

Por su parte, la primera teniente de alcalde, ha indicado que “el Festival Tendencias ha sido, desde sus inicios, un motor de dinamización cultural y turística para Salobreña. Estamos orgullosos de acoger una edición más de este evento que atrae a visitantes de toda España y del extranjero, y que nos permite mostrar la riqueza y diversidad de nuestra oferta cultural”.

En la pasada edición se contó con las actuaciones de Nena Daconte, José Antonio García y la participación de Las del cine y en 2022 con Nacho Vegas y Chucho.