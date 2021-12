Film in Granada, nominada a la mejor difusión en los premios Asecan

La oficina provincial de cine y promoción de rodajes Film in Granada, de la Diputación provincial ha sido nominada al Premio Asecan Labor de Difusión, dentro de la 34 edición de los Premios del Cine Andaluz que organiza la Asociación de Escritoras y Escritores Cinematográficos de Andalucía (Asecan) y que se entregarán el próximo 18 de diciembre en Sevilla. Los otros dos nominados en dicha categoría son el Festival de Nuevo Cine Andaluz de Casares (Málaga) y el Cinefórum Tomares (Sevilla).

La vicepresidenta primera y diputada provincial de Cultura y Memoria Histórica, Fátima Gómez, de quien depende la oficina, aseguró que “estamos muy contentos con esta primera y valiosa nominación, porque en la corta vida que tiene Film in Granada nos resulta muy gratificante comprobar que la labor de difusión del cine y el audiovisual que estamos haciendo es importante y comienza a ser reconocida fuera de nuestra provincia”.

Gómez recordó que “el objetivo principal de Film in Granada es convertir la provincia en escenario de cine, series, televisión y publicidad y al promocionar nuestras localizaciones y facilitar los rodajes en nuestra tierra, pretendemos, sobre todo, beneficiar a la industria audiovisual local, a las empresas y profesionales granadinos para que puedan trabajar aquí en Granada y no tengan que salir a buscarse el trabajo fuera”.En su primer año y medio de funcionamiento, Film in Granada ha colaborado en numerosas producciones audiovisuales nacionales e internacionales. La primera de ellas tuvo lugar en el verano de 2020 con la grabación en la Alpujarra de un capítulo del programa Volando voy de Jesús Calleja.

Ya durante 2021 se han sucedido, y hasta solapado, los rodajes de algunas grandes producciones: la película Secaderos de la directora granadina Rocío Mesa, producida por Olmo Figueredo para La Claqueta PC, el largo documental Los constructores de la Alhambra de Isabel Fernández, la comedia familiar El Refugio dirigida por Macarena Astorga y producida por Álvaro Ariza y María Luisa Gutiérrez o la segunda temporada de la serie La Unidad de Movistar+ dirigida por Dani de la Torre. Hasta llegar al pasado mes de octubre con el rodaje en el Castillo de La Calahorra de varias escenas de La casa del dragón, la precuela de la popular serie Juego de Tronos y preparar los rodajes en 2022 de La sociedad de la nieve de José Antonio Bayona para Netflix y Segundo Premio de Jonás Trueba, producida por La Terraza, Los Ilusos y Áralan Films.

Además, Film in Granada ha colaborado también con el 27 Festival de Jóvenes Realizadores de Granada, organizando la primera jornada de Industria, que reunió a un centenar de profesionales granadinos y con la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Granada, en el primer “Encuentro con cineastas”, una actividad formativa que pretende acercar la experiencia de los profesionales a los estudiantes de audiovisual.