La Filmoteca de Granada dedica un ciclo en homenaje a Juan Diego

La sede granadina de la Filmoteca de Andalucía ha programado un nuevo ciclo temático en homenaje al actor español Juan Diego, que comenzará con el visionado de El séptimo día de Carlos Saura, en la que se cuenta la historia de dos familias que llevan años disputando por las lindes de sus propiedades, situadas en un pueblo del interior peninsular español. El guion toma inspiración en los acontecimientos que ocurrieron en Puerto Hurraco donde fallecieron nueve personas a manos de dos hermanos, Emilio y Antonio Izquierdo, y dejando a muchos heridos.

Este ciclo se enmarca dentro de la nueva programación de la Filmoteca, que incluye también ciclos de cine coreano y francés. Los visionados se realizarán los miércoles y viernes a las 20:30 horas, según ha informado en una nota la Junta, que ha detallado que la programación finaliza el 15 de junio para retomarse a partir del 15 de septiembre con nuevas propuestas.

El mes comienza con la exhibición el miércoles 1 de junio y el viernes 3 sendas películas coreanas Dark Figure of Crime, un thriller criminal sobre la confrontación psicológica entre un detective y un asesino que confesó múltiples asesinatos, y The Man Standing Next, que relata los pormenores de cuando Corea del Sur se encuentra bajo el control total del presidente Park.

El ciclo Alianza Francesa propone el filme Los invisibles de 2012 en la que el director Sébastien Lifshitz relata la historia de aquellos hombres y mujeres, nacidos en el periodo de entreguerras, que no tienen nada en común más que ser homosexuales y haber elegido vivirlo al aire libre, en una época en la que la sociedad los rechazaba.

El viernes 10 de junio, dentro de Estrenos el público podrá ver Transformistas que sigue a un grupo innovador de drag como Samantha, una artista que regresa triunfal a los escenarios tras pasar cinco años ingresada en un hospital para enfermos de VIH.