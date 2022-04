Fito y Fitipaldis logran la segunda noche de pleno en el Palacio de Deportes

Fito y Fitipaldis llegaron llenaron anoche el Palacio de Deportes de Granada en la presentación de su séptimo álbum de estudio, Cada vez cadáver. Una vez más, el músico bilbaíno demostró que su personal estilo al margen de modas y corrientes sigue entusiasmando al público. Aunque ya no regala su típica gorra con visera, sigue fiel a su estética y sus gustos musicales.

Trayectoria

Fito Cabrales formaba parte de el grupo Platero y Tú, que abrazaba la costumbre rockera más clásica vía Status Quo, Leño, AC/DC, The Rolling Stones o John Fogerty, con letras que hablan de bares, amores, drogas y rock and roll. Pero Fito empezaba a componer ciertas cortes que no encajaban tan bien dentro del repertorio de Platero y Tú y, en 1998 se saca de la manga de forma paralela a su grupo de origen, Fito & Fitipaldis, un nuevo proyecto que le permitiría dar rienda suelta a su pasión por estilos como el rockabilly, el rythm & blues, el swing, el jazz o los sonidos sureños.

El primer disco de Fito & Fitipaldis fue grabado en diciembre de 1997. Sin embargo, su salida se demoró para no interferir en la gira que estaba llevando a cabo con Platero y Tú. Finalmente acabó apareciendo al mercado el 23 de octubre de 1998. Se llama A puerta cerrada. Mucho ha llovido desde entonces, más de 20 años de éxitos en los que no ha perdido el cariño del público, como anoche volvió a demostrar.