Francisco Ferrero gana el VI Premio Internacional José Bergamín de Aforismos

Francisco Ferraro se ha hecho con la sexta edición del Premio Internacional José Bergamín de Aforismos. Así lo ha determinado un jurado compuesto por las escritoras Erika Martínez, Isabel Mellado y Carmen Camacho. En total, se presentaron 39 textos. Ferraro ha resultado galardonado con el libro titulado Minusculaturas.

El origen de los libros presentados ha sido muy diverso. Se han recibido textos de diferentes provincias españolas y también de distintos países como Argentina, México, Colombia o Estados Unidos de América", indican desde la organización del certamen, que incide en que en la resolución del jurado éste ha destacado que "el libro ganador alcanza una gran hondura, sin asomo de pretenciosidad". Además, "es un libro que se inscribe en la tradición moral, pero sin que ésta resulte refractaria al otro, sino acogedora (una inteligencia que no está a la defensiva, un pensamiento que no resulta agresivo, sin soberbia o arrogancia)". Por último, destaca que "trasmite cierta inocencia, pero como punto de llegada y no de partida, porque está construida con la experiencia vital".