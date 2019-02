Gabriel Morcillo 'se muda' al Palacio de Quinta Alegre

Gabriel Morcillo Raya y su legado 'ocupan' desde hoy un lugar privilegiado en el Palacio de Quinta Alegre. El Ayuntamiento le dedica una sala permanente a sus fondos y salda así una deuda histórica con la familia del pintor granadino. "El deseo de mi prima -e hija única del artista-, María Isabel Morcillo, era que su obra estuviera expuesta en Granada", ha contado esta mañana Leticia Alonso Morcillo, sobrina del pintor, durante la presentación de la colección pictórica.

Hace un año, la familia Morcillo donaba los fondos del autor al Ayuntamiento. "Hay que darle las gracias por su generosidad. Es un día grande para Granada. La ciudad tenía una deuda: ceder un espacio a uno de los pintores más célebres de la provincia y una referencia fundamental para muchos de sus alumnos", ha recalcado el alcalde, Francisco Cuenca, en alusión al compromiso que tenían con los herederos de "buscar un lugar donde alojar el legado".

"Él no salió en su vida de Granada. Era un hombre tan apegado a su tierra. Vivió toda su vida aquí. Sólo iba a Madrid de vez en cuando", ha recordado su sobrina, que lo ha definido como "un granadino 100 por cien". A pesar de su reclusión voluntaria en la ciudad, el pintor goza de reconocimiento a nivel nacional y "hay obras suyas repartidas por todo el mundo", ha destacado Alonso. El Museo Meadows de Dallas, por ejemplo, cuenta en su colección permanente con el retrato Girl with a vase.

¿Qué se podrá ver en Quinta Alegre?

La sala permanente en el Palacio de Quinta Alegre exhibirá casi una veintena de obras del alumno aventajado de Cecilio Pla y Gallardo. "Hemos traído cinco retratos de la colección municipal que estaban expuestos en el Ayuntamiento, como el de Andrés Manjón -pintado en 1919-. A eso se suman 11 trabajos en óleo del propio autor donados por la familia Morcillo", ha detallado el alcalde.

Entre las piezas donadas por Isabel Morcillo destacan numerosos bodegones, el retrato Niña con mantón y rosas, y un busto en barro del pintor, obra de la propia Isabel. Además de varios objetos curiosos como su discurso al ingresar como académico numerario en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando el 23 de marzo de 1924 y un cartel con la dedicatoria del guitarrista Andrés Segovia.

El público también podrá ver la obra de carácter costumbrista Campesino, donde retrata a un hombre maduro con vestimenta popular -no le falta ni el sombrero de ala, ni la faltriquera-, o Gitana, una pieza de gran formato con una bella mujer morena como protagonista que le hizo ganar el primer premio en el concurso de carteles del Corpus en 1912.

¿Para cuándo un museo de la ciudad? "Estamos trabajando en ello. Primero hay que elaborar un inventario que de lugar a ello. Después tenemos que hablar con el resto de las administraciones para que nos eche un mano y tener un espacio permanente para las colecciones", ha contestado el alcalde, que cree que "en otras ciudades no tienen contenido, tienen contenedores". "Aquí tenemos el arte", ha zanjado.

El apego del pintor por su ciudad

Laura Arias Serrano, alumna de Historia del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid, cuenta en su trabajo fin de grado Los muchachos en flor, una relectura en clave gay de la obra del pintor, que "el voluntario recluimiento en su ciudad natal le costó la gloria". Morcillo, explica, ponía "condiciones casi imposibles a encargos" y sólo se desplazaba a la capital para "las sesiones de posado de los jerarcas franquistas que le reclamaban en Madrid para un retrato a la moda".

Una anécdota recogida por Arias lo retrata a la perfección: "¿Vive aquí el maestro Morcillo?", le preguntaron a él mismo, en camiseta rota, despeinado, cuando abrió, sorprendido, la puerta de su casa a potentados compradores. "No, no está, aquí no vive", dijo. Y les cerró la puerta en las narices".