Noche jonda en el Generalife

La XXI edición del ciclo Lorca y Granada estrenó este martes su espectáculo Jondo. Del primer llanto, del primer beso. Con un Generalife lleno de expectación se homenajeó la figura de Lorca y el flamenco por todo lo alto. En esta primera noche se pudo contar con la presencia de la artista invitada Carmen Linares, la cual brilló como de costumbre. La cantaora será parte de la obra los días 22, 23 y 30 de julio, además del 5 y 6 de agosto.

La directora del Patronato de la Alhambra y el Generalife, Rocío Díaz, y el delegado territorial de Cultura, Antonio Granados, acudieron al estreno del espectáculo que conmemora el primer centenario del Concurso de Cante Jondo de 1922. Tanto Díaz como Granados acudieron a la cita de anoche con Lorca. Además de Lorenzo del Río (Presidente TSJA), Fátima Gómez Abad (diputada de Cultura) acompañada de Adela Álvarez López (Diputada de centros sociales), José Enrique Medina (Diputado de Turismo), Víctor Medina (Vicerrector de extensión Cultural), Mario Alonso (Magistrado y Director del gabinete del presidente del TSJA), Francisco González Méndez Hererra (Director de la autoridad portuaria de Motril ), Lorenzo Vera Franco (Gerente de Motrilport), Francisco Cuenca (Alcalde de Granada) y María de Leyva (Concejala de Cultura Atyo de Granada), acompañada por Sandra Rodríguez Salas (concejala ayuntamiento).

Estrella Morente, Cocó Falla, Laura García Lorca, Marina Heredia no pudieron acudir anoche pero a lo largo de las jornadas en las que estará disponible este espectáculo se podrá contar con su presencia. Quienes si que pudieron estar presente anoche fueron: Elena Cazorla gerente del Festival de Música y Danza, el actor Pepe Cantero, la escritora Ángeles Mora, Omar Mesa de la Compañía DA.TE Danza, Curro Albaicín, Jaime Parrón padre de Marina Heredia, Mariquilla y su hija Tatiana Garrido, Judea Amaya, Miguel Puga, la bailaora Cocó Reyes, María Elena Martín Vivaldi de la Fundación la Caixa, Javier Arteta, Ricardo Anguita director de la Madraza, Tato Révora, Celia Correa, entre muchos otros.

Bajo la dirección coreográfica de Eduardo Guerrero, dirección de Sharon Fridman y dramaturgia de Triana Lorite, el espectáculo, organizado por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, en colaboración con el Patronato de la Alhambra y el Generalife, será el protagonista del 19 de julio al 27 de agosto de las noches culturales en los Jardines del Generalife, convirtiéndose un año más “en una de las citas indispensables del verano en Andalucía”, tal y como señaló durante la presentación del programa Mar Sánchez Estrella, la secretaria de Innovación Cultural y Museos.

Anoche se vivió algo distinto, esta obra no se parece en nada a la de los años anteriores, la tradición ha dejado paso a la modernidad en un espectáculo que emerge de manera casi mimética con el entorno de los jardines del Generalife. La música no deja a nadie indiferente, viaja desde el rock, pasando por tradición medieval hasta la sonoridad más conceptual. En cuanto al montaje, se ofrecen planos atrevidos cargados de una iluminación que exalta la libertad de los protagonistas y crea una atmósfera íntima. Cuando llega el final, irrumpe la profunda voz de Carmen Linares que se libera y estalla en puro arte vestida de negro riguroso como Mariana.

El espectáculo presentó cinco cuadros de danza para cinco personajes de la literatura de Lorca -Rosita, Don Perlimplín, Mariana, Adela y El Director- que comparten con el Cante Jondo la tragedia sin destinatario y los derramos de su música, que interviene en la pena con quien observa y escucha esta expresión social y racial de raíces borrosos, revueltos entre una queja de desdichas seculares, como el amor.

Además de los cinco cuadros, el montaje contó con prólogo y epílogo, inspirados en el Primer Concurso de Cante Jondo de 1922. En este sentido, la dramaturga y creadora del espectáculo, Triana Lorite, precisó que la elección de los cinco personajes de esta pieza no fue algo fortuito. “Trabajando en la ponencia que Lorca ofreció para iniciar el Concurso, entendimos la profundidad de su compromiso con el Cante Jondo, para que no desapareciese y de sus cinco personajes que se mueren sin ser amados, en un intenso volumen sentimental y sexual”, explicó.

Eduardo Guerrero, el coreógrafo, señaló en la presentación de la función que “el afán de Federico García Lorca por no perder las tradiciones populares, y especialmente el cante andaluz, nos descubre que fue Lorca uno de los primeros en comprender el Cante Jondo y lo que aporta al baile, un paso cuantitativo hacia la vanguardia”. El bailarín hizo que anoche todos fuesen los pies del poeta.

Para Sharon Fridman, director de la producción y autor de las coreografías, la iluminación y la escenografía, “el poder trabajar con la literatura de Lorca y darle una forma y ritmo es un gran honor, puesto que me siento completamente conectado con sus líneas de pensamiento y me siento en cada uno de sus personajes. Yo como ser humano, con Lorca y su Jondo, me siento en casa”, detalló.

El ciclo

Para Sánchez Estrella, el ciclo Lorca y Granada, se ha convertido “en una excelente tarjeta del potencial cultural de Granada y Andalucía, así como un importante dinamizador de las industrias culturales andaluzas”. En este sentido, recordó que este programa cultural fue concebido con el objetivo de generar las mejores sinergias con el tejido asociaciones provinciales y autonómicas, las industrias culturales y las infraestructuras turísticas de la ciudad. Por su parte, la directora general del Patronato de la Alhambra y el Generalife, Rocío Díaz, recordó que, 20 años después, “permanece como uno de los principales hitos del verano cultural en Andalucía con una asistencia acumulada en sus veinte ediciones de más de 750.000 espectadores”.

Durante las treinta noches que dura el ciclo, se pondrá en escena la obra, que contará con la participación de Pasión Vega (los días 13, 18, 19, 20 y 25 de agosto) como artista invitada.