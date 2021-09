El escritor de Granada David Góngora presenta ‘Hijos de la oscuridad’

El escritor huesquerino David Góngora ha presentado sus dos primeros libros de su trilogía Hijos de la Oscuridad. El primero, salió a la calle a principios de primavera, con el título Dragen Ascensión, ahora presenta el segundo El abismo helado, y para final de año está previsto que vea la luz el tercero.

En esta trilogía, el autor quiere contar “cómo dar una vuelta de tuerca a las historias tradicionales, la del bueno y la del malo, aquí eso no existe, son personajes con unos ideales que desembocan en tragedias”.Este tipo de literatura que crea David surge por su devoción a la cultura oriental, “donde se manifiestan valores que en occidente no existen, valores más expresivos, como las ayudas de la sociedad, la superación, esto que en la literatura americana no existe, ya que muy al grano y quiere mostrar todo de manera más directa, careciendo de mensajes entre líneas”.

Su primer libro, Dragen Ascensión mostraba una situación relativamente liviana, con un toque de relativa felicidad, en el que los personajes se encuentran entre muros, libres de un paisaje hostil. En el segundo, y presumible el tercero, sus personajes salen de esa cobertura de seguridad, se enfrentan a un paisaje inhóspito, sin comodidades, donde sus preocupaciones nada van a tener que ver con las anteriores.El autor, en su presentación, destacó las ganas que tenía de presentar sus libros en su ciudad, porque “presentar mi obra en un pueblo con tanta riqueza cultual y gran cantidad de talentos es todo un orgullo, y si de paso pongo un granito de arena en que Huéscar sea más visible, que desaparezca como una ubicación olvidada, me siento feliz con ello”.

Góngora considera que actualmente la literatura para escritores noveles como él presenta, por un lado alguna facilidad, como es la posibilidad de enviar el texto a Amazon y asegurarte que se va a publicar en todo el mundo y puede llegar a todo tipo de lectores, antes esto era muy complicado, “siempre había que contar con una editorial que estuviera dispuesta”. En cambio, esto también presenta una dificultad, explica Góngora, que hay comenzar desembolsando importes por asesoramiento, maquetación, corrección ortográfica, diseño, etc. De momento “yo no he entrado por ahí, he tenido que aprender estas materias, leer mucho me ha ayudado, pero aún así, me ha sido bastante difícil y trabajoso entender la curva de aprendizaje y el conocimiento del mercado de Amazon”. Asegura Góngora, que enfrentarte solo a esta ardua tarea te pone días en que vas a por todas y otros en los que quieres abandonar.

David Góngora, que nació hace 27 años en Huéscar, trabaja actualmente como enfermero, y asegura que hay tiempo para todo. A los niños les aconseja “que lean por propio placer, que lean también fuera de lo didáctico, que lo tomen como una afición en vez de una obligación”. Y también a los que no son niños, “nunca es tarde para comenzar a leer, leyendo siempre te vas a sorprender, la lectura lleva al desarrollo de la imaginación”. Y compara la lectura con la televisión, “la que vemos en la tele está enlatado, no te permite volver atrás, la lectura te da tiempo y opción de repasar, y sobre todo con la lectura puedes meditar, con la televisión es difícil”.