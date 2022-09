Granada y San Sebastián se acercan a través de la gran pantalla

Secaderos, la película que la directora granadina Rocío Mesa rodó el pasado verano en la Vega de Granada, tendrá su estreno mundial el próximo domingo en el marco de la 70 edición del Festival de Cine Internacional de San Sebastián, donde optará al Premio Kutxabank – New Directors, destinado en exclusiva a las primeras y segundas películas de jóvenes cineastas. A dicho estreno hay que sumar el del largometraje La consagración de la primavera de Fernando Franco, rodado parcialmente en Granada, que compite en la Sección Oficial y el proyecto documental Y punto de Javier Tolentino, producido por la empresa granadina Ínsula Sur, seleccionado en el Foro de Industria encargado de buscar financiación a nuevos proyectos documentales.

La directora y guionista de Secaderos ha señalado a tan solo unas horas del estreno de su primera obra de ficción que “el momento de compartir es el más vulnerable pero también el más hermoso, y por eso me siento tan agradecida al Zinemaldia, que nos ofrece un espacio privilegiado para la difusión de nuestro trabajo. Me emociona especialmente que conozcan a nuestro elenco, formado casi en su totalidad por actores no profesionales, casi todos procedentes de la Vega Granadina. Me considero realmente afortunada de poder formar parte de un evento tan significativo, arropada por un momento histórico protagonizado fundamentalmente por mujeres cineastas que me hace sentir acompañada y especialmente ilusionada”.

“El paisaje de mi infancia, en Las Gabias, a los pies de las montañas de Sierra Nevada, estaba repleto de secaderos de tabaco: enormes construcciones vacías que reinaban sobre el paisaje. Ante mis ojos de niña, que poco sabía de historia o agricultura, estas casas gigantes eran misteriosas guaridas de monstruos que cuidaban de la tierra. Y así es como surge la semilla de Secaderos. Con esta película pretendo proponer un ejercicio de reencuentro entre el hombre y el paisaje, un enfrentamiento pacífico a la idea del pueblo, una historia de verano, un relato sobre el florecer humano y el cambio en la geografía”, ha declarado la cineasta granadina afincada en Los Ángeles.

Rodada el pasado verano a lo largo de seis semanas en diversas localizaciones de la Vega de Granada, Secaderos ha contado con la producción de Olmo Figueredo de La Claqueta, el patrocinio del Patronato Provincial de Turismo de Granada y la colaboración de la oficina de cine Film in Granada de la Diputación, en lo relativo a la organización del casting, búsqueda de localizaciones y gestión de los permisos de rodaje con diversas instituciones, como la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía.

Asimismo, es muy relevante la presencia granadina en los equipos técnico y artístico, comenzando por su propia directora, Rocío Mesa, la protagonista Ada Mar Lupiañez y gran parte del elenco, compuesto por intérpretes no profesionales granadinos, además de la directora de casting, Marichu Sanz, el jefe de Sonido, Joaquín Pachón o la script, Ana Aristegui, entre otros profesionales locales asociados a Film in Granada, así como con la participación como “productora asociada” de la granadina Fourminds Films.

Los proyectos de Ínsula Sur

El certamen donostiarra acogerá, además, otros dos proyectos con raíces granadinas, ambos participados por la productora Ínsula Sur. Por un lado, está el estreno el próximo martes del largometraje La consagración de la primavera de Fernando Franco, que fue rodado parcialmente en la ciudad de Granada durante el mes de febrero y que compite en la Sección Oficial junto a las nuevas películas de Isabel Coixet, Jaime Rosales o Pilar Palomero.

Por otro, está el documental Y punto, producido por Javier Morales y dirigido por el periodista Javier Tolentino, que narra la historia y las distintas expresiones de la poética popular entre España y América Latina, entre ellas el trovo alpujarreño. El proyecto comenzó a dar sus primeros pasos en junio con el rodaje de varias escenas en la Alpujarra, que será una de las localizaciones principales, junto al País Vasco, Navarra, Canarias y Cuba. En San Sebastián ha sido seleccionado en el Foro “Lau Haizetara”, del 19 al 21 de septiembre, que dará a conocer 15 proyectos documentales a potenciales financiadores.

El proyecto documental, producido por la empresa granadina Ínsula Sur, con la colaboración de Arquetipo Comunicación (Navarra), Siroco Factory (Canarias) y Mirokutana (Euskadi), ofrecerá un viaje a través de la música tradicional y la poesía oral entre España y América Latina, que incluye a los versolaris del País Vasco y Navarra, el punto canario, el repentismo cubano y los trovos de la Alpujarr