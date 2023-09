El Granada Sound que derrotó a la DANA

La D.A.N.A. (Depresión Aislada de en Niveles Altos), Borrasca Atlántica, La Meteo, Rayos y Truenos, Cumulonimbos... Este era el cartel del Granada Sound pocas horas antes de que empezaran los conciertos. Las redes bullían en busca de información meteorológica para saber qué ponerse, qué llevarse, o cómo protegerse ante el anuncio de tormentas que todos los partes del tiempo daban desde comienzos de la semana. Ricardo Cañizares bromeaba en un entrenamiento del Universidad de rugby: “No es coña, me pienso llevar las botas de tacos”. Muy valiente para volver a calzárselas de festival, pero nada de meterse a empujar una melé, ahora que está fuerte. Venían también de Sevilla José Manuel Rebolo y Manu Sola, ese granadino postizo, que es ya más un perol de identidades de la Andalucía gaditano-sevillana que de esta parte de su tierra. Pregunta Rebolo por WhatsApp al redactor que qué tiempo hacía aquí, que en Estepa jarreaba que daba gusto. En Granada, cielos juguetones con aviso de tormentas revoltosas a esa hora de la tarde. Aunque para tener gracia con el parte del tiempo, mejor Carlos Almansa, el de Canal Sur, porque total, da igual, los seres humanos nos extinguiremos. Pero mientras tanto, bailemos, cantemos y saltemos con el Granada Sound.

Y entonces salió el sol cuando Siloé empezaba a despuntar con los primeros temas del festival, que abrieron sin embargo los granadinos Niños Luchando en el escenario alternativo de La Placeta, para aquellos que no o no gustan de los que tocan en los escenarios grandes o prefieren no meterse en el follón de la gente. Veintiuno, uno de los grupos más esperados y que más están despuntando en el panorama musical español en los últimos tiempos. El diseño de la programación del Granada Sound 2023 tenía un marcado carácter indie para el viernes, que como primer plato tenía a los burgaleses, y a bien que lo llevan a gala, La M.O.D.A., La Maravillosa Orquesta del Alcohol, que aun así, suenan mucho, mucho, mucho, a sus paisanos Celtas Cortos. Ya sea por la cantidad de miembros que tiene el grupo o la variedad instrumental con la que se manejan sobre el escenario, la voz de Gamonal nunca defrauda, cerrando con sus míticas 1932, con la que dan ganas de coger la bici y subirse el Angliru, o los Héroes del Sábado, aunque fuera viernes, adelantando un día la canción de este grupo que prácticamente se conocen hasta los más profanos en la materia.

De Burgos a Aranjuez, que no el concierto, sino Rufus T. Firefly, una banda de tono más tranquilo que los verbeneros de La M.O.D.A. Sonaron sus temas más conocidos, o eso parece, porque seguir en concierto para la prensa fue un poco complicado. Ni zona habilitada, ni espacio para escribir. "Os sentáis a la entrada". O lo que es lo mismo: en el suelo. Y cuando no llegaba el de seguridad, haciendo bien su trabajo, diciendo que podía venir una avalancha. Pues claro, nunca se sabe. Son los protocolos. Pero ni en el foso, solo tres canciones, ni donde siempre, en la zona VIP, donde al estar en alto y haber menos aglomeración, al menos se puede trabajar porque sí van mejor las conexiones para que los periodistas hagan un trabajo digno. Es de esperar que se mejore para próximas ediciones como merece el festival más importante de los que se celebran en Granada en todo el año.

Porque es una cita que conlleva a miles de personas de todas partes de España y de Europa. Es el punto de encuentro de los amigos de toda la vida que aprovechan para vivir la última fiesta del verano. El cierre perfecto para el estío y los calores, y coger impulso en la siempre dura vuelta a la rutina. "Un año más", decían un grupo de chicos y chicas que coincidieron en la carrera en Granada y que, ya con casi la treintena, siempre aprovechan para volver a verse en el Cortijo del Conde: Salamanca, Torrelavega, Madrid, Valencia, Córdoba y Tenerife unidos por el Sound.

De Rufus al primer plato gordo, Arde Bogotá, que soltó a sus 'perros' con puntualidad, lo que atrajo a aquellos que habían preferido buscar de cenar en el concierto anterior. Empezaba lo serio y se notaba. Que haya suerte o el aperitivo con featuring de Rafa, Viva Suecia, con quien cantó Qué vida tan dura, un tema con tienen en común. Y es que Suecia es algo que se lleva últimamente en el Granada Sound. Porque se veían muchas camisetas con el escudo de la Svenska Fotbollförbundet, o sea, la camiseta de la selección de fútbol sueca. Es como la seña de identidad de su fans, que gozaron de sus éxitos y sus temas, festivaleros a más no poder.

Con Varry Brava, ya bien entrados en la madrugada, no se paró de girar, cerrando Maadrassoo dejando la miel en los labios ya para la jornada de cierre de este sábado con Ciudad Jara, Karavana, y el in crescecendo con Iván Ferreiro, un clásico por Granada, Amaia Romero que promete parar el mundo y el Sound con su tremenda voz, La Casa Azul para repartir amor, Vetusta Morla para darles el calor que les faltó en el ice sound de 2021, Second y Ladilla Rusa.