El Granada Sound vuelve a poner a bailar al Cortijo del Conde

ap, techno y ahora indie, no hay nada que se le resista al Cortijo del Conde. Tras albergar el Bull Festival y el Dreambeach, el espacio municipal acoge estos días una nueva edición del Granada Sound, una de las principales citas festivaleras de la capital que vuelve tras el parón forzado de la pandemia.

El valenciano Sienna tuvo el honor de cortar la cinta inaugural de esta novena edición, que vuelve a celebrarse tras la obligada pausa impuesta por el coronavirus. A las 17:00 el autor de Se me para el tiempo se subió al escenario Wasting Time –al igual que ocurriera con su predecesor, el Dreambeach, este festival repartió la música en dos espacios diferentes– para arrancar los motores que permitiesen calentar los cuerpos frente al frío del noviembre granadino.

De Valencia a Toledo y del Wasting Time al de Cervezas Alhambra. Tras Sienna fue el turno de los chicos de Veintinuo, uno de los grupos que más fuerte están sonando en la actualidad. Con algunos de sus temas clásicos y algunos de los más modernos, el cuarteto se encargó de terminar de caldear el ambiente. Ya a las 19:00 horas, con el sol a buen recaudo y las temperaturas en caída libre, fue el turno de Full, el primer, y único, grupo andaluz de la noche.

Hasta aquí, los entrantes de un festival que se despidió bien entrada la madrugada. Así, pasadas las 20:00 horas, se subió al segundo escenario Varry Brava, que contagió al público con su optimista estilo de entender la música. Y parece que es optimismo se contagió al respetable, pues el concierto se prolongó durante más de un hora.

Misma suerte corrió Xoel López. Al gallego le tocó actuar bien entrada la noche, pero el público seguía entregado –no es para menos, pues es el último gran festival que se otea en el horizonte y muchos de ellos adquirieron la entrada en el mundo prepandemia– y que aguantó, pese al frío, que cada vez ganaba más protagonismo.

Y de frío algo saben los chicos de Viva Suecia, aunque sea por el nombre. Los murcianos tuvieron que seguir el ritmo a la noche ya bien pasadas las 22:00 horas. También tuvieron que enfrentarse a una tarea hercúlea los chicos de La M.O.D.A. que con su tradicional atuendo de camisa de tirantes a buen seguro notaron el frío granadino en su piel (aunque siendo de Burgos, estarán acostumbrados).

We are not DJs fueron los encargados de echar la llave a la primera jornada del Granada Sound, que regresará esta noche para despedirse por todo lo alto.