"Granada es de las mías", Tomatito, de la mano de Milnoff vuelve a Granada al Auditorio Manuel de Falla

Será en el auditorio Manuel de Falla, con su acústica privilegiada, donde a partir de las 21.30 del viernes, Tomatito en versión quinteto, reaparecerá para deleitar al público granadino, siempre tan comprometido con el Flamenco. Decimos reaparecerá porque la relación de Tomatito con Granada es fluida y de amor mutuo. De hecho, comenzamos con ese tema nuestra conversación, pues le preguntamos al Maestro cuál es su relación con nuestra ciudad. "Granada es de las mías", nos dice, "he venido muchísimas veces a ver al Maestro Morente, he grabado con él, he trabajado con los grandes artistas de Granada desde siempre pero es que aparte, la ciudad y su público, siempre se han portado conmigo de maravilla, estoy como en casa y es por lo que siempre digo que Granada, es de las mías". La verdad es que mejor no se puede decir.

A continuación le planteamos algo que se vive con distintas sensibilidades, Granada tiene actualmente un estallido de oferta cultural y además con el Flamenco en particular muy grande. Salimos de una pandemia, y los años de reclusión, sabíamos que podrían terminar con unas ganas de salir, de disfrutar la ciudad, los conciertos, el ambiente como siempre se habían tenido, y esa está siendo la verdad. El público llena eventos, conciertos y demás, pero no quita la reflexión obligada sobre si esta oferta tan amplia de Festivales, conciertos y ciclos en torno al flamenco son del todo ventajosos o tiene su inconveniente. Así mismo se lo preguntamos al Maestro, que de nuevo, con una humildad y una claridad proverbial, deja todo en su sitio. "Yo no soy un experto, pero que haya mucho Flamenco, creo que es un acierto", dice. En ese sentido, el Maestro nos dice que para él "es un acierto que Granada tenga una apuesta tan grande por el Flamenco, es una maravilla que nuestra música esté tan presente". Y es que esa relación con la presencia cada vez mayor y más extendida del Flamenco, tanto en Festivales especializados como en otros más transversales que incluyen exitosamente Flamenco en la programación nos lleva a preguntarle por su visión del mismo. A lo que nos responde que "el Flamenco es nuestra música, la que podemos exportar, la que mejor podemos hacer aquí y en cualquier lugar del mundo, y no es que lo diga yo, los grandes de la música de todo tipo así lo han visto, Falla, Albéniz, Turina se han inspirado en el Flamenco, Miles David, en la saeta, Chick Corea, en torno a esto compone su 'spain', etc, etc,", y así es, el Flamenco es amado en todo el mundo, fruto de ello la UNESCO lo incluyó el 16 de noviembre en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, en 2010.

Es justo reconocer que el espectáculo que podrá disfrutarse el viernes es fruto de la gestión de dos flamencos, en ese sentido le preguntamos por este aspecto al Maestro. O sea, si el hecho de que un prestigioso Festival Flamenco como es Milnoff, donde uno de sus directores es también Flamenco como es Pepe Luis Carmona 'Habichuela', aporta algo especial, la respuesta del Maestro es de nuevo concisa, profunda y conmovedora "Pepe Luis es un niño que conoce bien el arte, viene de una familia que no puede ser más flamenca, sabe, tiene corazón y tiene cariño por este arte, lo queremos y mira por el Flamenco", dice el Maestro.

Para terminar, le preguntamos al genio almeriense por el Centenario de 1922, y por el hecho histórico que supuso la celebración del Concurso de Cante Jondo en la plaza de los Aljibes en la Alhambra, justo en junio de 1922. Un evento creado por Lorca, Falla, Zuloaga, el Centro Artístico, etc y que supuso la salida del Flamenco de las cuevas para ofrecerse al mundo entero, un hecho que se produjo en Granada, hace justo un siglo. Tomatito al respecto nos dice que "con la cantidad de cosas que pasan, de hechos que se producen, si algo que ocurre hace cien años, sigue de actualidad hoy, es porque fue muy grande y porque sigue vivo, y eso es para mí este centenario, si los grandes de la música de todos los tiempos como Falla hicieron esto, si optaron por el Flamenco, los seguiremos, lo seguimos encantados".

Finalmente, un hecho que nos destaca Tomatito durante nuestra conversación, el elenco con el que se hace acompañar. Para cada uno de ellos tiene una "retahíla" de piropos que harían envidiar a cualquier gran artistas. Por eso, entre el repertorio que pondrá en escena el viernes, que son algunas de sus obras preferidas de su trayectoria y con quién lo hace, sabemos que será un día muy especial. Nos habla maravillas de los artistas con los que vendrá al Auditorio, Morenito de Íllora, Kiki Cortiñas, Israel Suárez 'Piraña' y a José del Tomate. Sabemos que venir con su propio hijo, no solo para él, para cualquiera que tenga hijos, y si no se lo puede imaginar, es sinónimo de estar en la mejor compañía, por lo que si a esto le sumamos el repertorio, la ciudad y el entorno y cómo está de bonita Granada este junio, entenderemos que la del viernes será una cita con el mejor Flamenco. No se lo pierdan. Suerte Maestro. Gracias Milonoff.