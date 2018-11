Granada besa el rock australiano con la esperada visita de Radio Birdman

Hay quien sostiene que el verdadero rock no tiene acento británico ni americano. El auténtico rock es más australiano que los canguros y suena también a pub, a surf y a punk. A música que nace en un cochera y que se toca siempre, da igual el escenario, con la misma actitud y energía que cuando se juntan los colegas en un garaje. Da igual la edad o que de los integrantes de la banda cuelguen hilos de plata de las sienes, el rock siempre será rock si es australiano. Y a ese mito ha contribuido mucho Radio Birdman, la legendaria banda -sin exageración- que aterriza esta noche en la sala Planta Baja de Granada de la mano del ciclo Serpiente Negra, y que ha vendido todas las entradas.

Un regalo para empezar el puente, que atraerá a rockeros de otros puntos de España, ya que es su único concierto de la gira en el sur, y que obligará a otros muchos a no moverse de la ciudad por la ocasión que se les brinda. Y es que el aliciente, más allá de la noche de música y fiesta, está en que puede ser una de las últimas oportunidades para ver por estos lares a un grupo que se juntó por primera vez en un escenario hace 44 años.

Radio Birdman se ha reunido para una gira europea con motivo de la promoción de Descent into The Maelstrom: The Untold Story of Radio Birdman, una película documental de Jonathan Sequeria que narra la historia de esta banda nacida en Sidney en 1974, cuando en España el rock que venía de fuera era todavía el lujo de unos pocos. La cinta se ha presentado esta semana en el prestigios Festival In-Edit de Barcelona como "un relato de tesón, sudor y pasión en el que sus integrantes nos hablan del sentimiento de familia y la política del hazlo tú mismo que siempre propulsaron a la banda". Aunque, aviso a navegantes, tampoco se cortan un pelo a la hora de abordar las miserias propias del rock.

La última aventura tuvo lugar hace unos días cuando viajando de Italia a España se vieron atrapados casi 20 horas en una tormenta de nieve que provocó un accidente que cortó la carretera. El guitarrista Deniz Tek, con estudios médicos, se hizo cargo de un chico que sufría congelación. Rock and roll.