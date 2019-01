La sala Planta Baja celebrará el 50 aniversario del nacimiento de The Doors

"Riders on the storm. / Riders on the storm. / Into this house we’re born / into this world we’re thrown / like a dog without a bone / an actor out alone". La inconfundible voz de Jim Morrison enamoró durante años a una generación enganchada al LDS, el amor libre y la psicodelia. The Doors se convirtió en un fenómeno del rock en los años 60 que, a día de hoy, sigue dando coletazos.

The Risin' Doors, concierto tributo a la banda de rock estadounidense, regresará este mes a Andalucía en una gira que arrancará el próximo 24 de enero en la sala Planta Baja, en Granada, y que también llegará a Sevilla (25) y Córdoba (26).

Con motivo del 50 aniversario de su nacimiento, el directo busca "la máxima fidelidad sonora y estética con la mítica banda californiana y su legendario líder, Jim Morrison", según informaron sus promotores.

El concierto de casi dos horas repasará sus canciones y pasajes más emblemáticos convirtiendo el espectáculo en "un viaje por carreteras psicodélicas" a través de los sonidos de Ray Manzarek, el misticismo de las guitarras de Robbie Krieger, los tambores jazz de John Densmore y el misterio del Rey Lagarto en escena, con el genio de Morrison al frente.