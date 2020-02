Granada tiene una cita con la música de los noventa

Los amantes de la música de los noventa tienen una cita el sábado 7 de marzo en la Feria de Muestras de Armilla (Fermasa). Se trata del Festival de los 90’s, una cita que reunirá a grandes artistas de ayer –y hoy–, que marcaron con sus letras y ritmos las listas de los grandes éxitos de una década; canciones que evocan los recuerdos de quienes vivieron con intensidad aquella época.

Quienes que se derritieron en la pista de baile con temas como American Pie de Just Luis, Tu piel morena de Viceversa, o con el ritmo technopop de Historias de amor de OBK, Estoy llorando por ti de KU Minerva, o los que prefirieron danzar en la pista con los himnos universales de la electrónica como Así me gusta a mí del mítico dj valenciano, Chimo Bayo, ahora tienen la oportunidad de revivir aquellos tiempos en un festival que durará aproximadamente unas nueve horas y que invita a mover el esqueleto, por tan solo 35 euros en taquilla y 25 anticipada. La cita dará comienzo a partir de las 16:00 horas y tendrá como maestro de ceremonias al showman , Paco Pil, Dj de las mejores discotecas de la época, disco de Oro que alcanzó su máxima popularidad con su álbum Energía Positiva de música techno/eurodance, también fue característico de él el Techno-ska, con su exitoso Viva la fiesta.

La cita con los noventa traerá a Granada grandes bandas de música de pop y rock de, así como artistas de música dance que triunfaron hace más de 20 años. De hecho, el Festival contará con un cartelazo compuesto por OBK, Chimo Bayo, Rebeca,Viceversa, KU Minerva, Just Luis, Marvin & Andrea Prezioso y Brisa Play, además de la actuación de la afamada orquesta La Tentación junto a DJ Kokodrilo.Con este listado de artistas no es de extrañar que vuelvan a escuchar el 'Mayday, Mayday', de Chimo Bayo al coger el micro en vez del típico 'probando, probando'. El icónico ‘disc-jockey’ de la Ruta del Bakalao vuelve a ser una estrella en esta cita.

Lo cierto es que esta década estuvo plagada de éxitos muy recordados y, precisamente, eso es lo que pretende este festival, rememorar todo lo que ocurrió musicalmente en los 90 y disfrutar en vivo de aquellos ritmos. En el escenario podrá verse a OBK, un dúo compuesto por Jordi Sánchez y Miguel Ángel Arjona y que desde 2012, tras la baja de este último, Jordi Sánchez lleva la antorcha del techno-pop noventero en solitario al son de las canciones que tanta fama les dieran como El cielo no entiende, La princesa de mis sueños, Tú sigue así o Falsa moral.

Los asistentes también podrán disfrutar con la banda de tecno-pop de Badalona formada por los hermanos Ángel y Carlos Beato, conocida como Viceversa y que cosechó grandes éxitos como Un amigo de verdad, No es verdad, sensaciones o Ni tu ni nadie, entre otras. Fueron números uno consecutivos en los 40 principales y vendieron más de 500.000 discos en España y América. En el 2000 sacaron un recopilatorio de grandes éxitos. Y desde 2017 Viceversa regresó a los eventos de los 90s y en 2018, Ángel Beato como único integrante del grupo realizó el tour del 25 aniversario de Ella –también conocida como Tu piel morena–. Así, llegará a Granada para recordar esos tiempos con sus canciones.

A la cita también acudirá KU Minerva, la reina del dance en España en los 90, que llegó a lo más alto con singles como Estoy llorando por ti y No seas malo. Del primero se vendieron más de un millón de copias, y fue una canción con gran popularidad internacional de la que hizo una versión en inglés Crying for you. Un tema que se enmarca dentro del auge del eurodance; el hit logró, entre otras credenciales, ser número tres en la lista latina de Billboard, por lo que empezó a sonar con fuerza en Latinoamérica, Estados Unidos o países europeos como Alemania que también apostaron por divulgar música dance en español. Con ella también estará Rebeca que comenzó su carrera musical con singles como Más que un engaño y Corazón corazón. Más tarde su segundo álbum Rebelde, con canciones pop-rock muy diferentes al estilo dance del primer disco, le otorgaron el doble disco de platino. Desde entonces no ha parado. En la era digital cuenta con numerosos singles como Se me olvidó, Matador, Ritmo de la noche, Duro de pelear ¡Oh no!...

También llegará a Granada en este tour el australiano de sangre española, Just Luis, muy conocido por American pie, editado en Europa y Latino América, este tema consiguió ser número dos en las listas de clubs de Inglaterra y tuvo gran éxito en España y Brasil. Lo mismo sucedió con Heartache, The number one. A finales de la década sacó el álbum Universal Love, donde mezcla ritmos de las música del siglo XXI con baladas y que contiene todos sus éxitos. Hasta hoy, Just Luis es un artista puntero del panorama dance, presente en los mayores festivales del país.

El festival también contará con el trío de danza y baile italo –reducido a dúo–, Marvin and Andrea Prezioso, compuesto por tres hermanos que a finales de los noventa sacaron a la luz su primer single Tell me why, más tarde llegaría Let me stay –Top 20 en Alemania y 10 en Austria–. Más tarde, llego el momento del himno de todas las pistas remember voglio vederti danzare, éxito del verano de 2003 en Italia y España.

Durante la jornada los asistentes también podrán bailar y vibrar con la reconocida DJ de sangre brasileira, Brisa Play. Destaca por ser la única mujer DJ del ámbito musical de los 90’s y 2000’s que durante sus sesiones anima y canta éxitos de la época remember, ofreciendo un espectáculo lleno de energía y con éxito garantizado. Reconocida en todo el país por cantar versiones de los clásicos de los 90s, en especial por su versión Zombie (The Cranberries).

Con este cartel solo repleto de nostalgia musical queda ir predispuesto a pasar una estupenda tarde noche de sábado y entregarse al momento y vivir en el presente sensaciones del pasado.