Granada recuerda a un Lorca "que sigue latiendo fuerte"

En una de las escenas más recordadas de El ministerio del tiempo, Federico García Lorca, interpretado por Ángel Ruiz, dictó una sentencia que inmediatamente prendió en el imaginario colectivo. Durante un concierto en el Sacromonte de Camarón de la Isla con La leyenda del tiempo, el poeta de Fuente Vaqueros afirma: "Tanto tiempo después, España se acuerda de mí. Entonces he ganado yo, ellos no". Realidad o ficción, lo cierto es que España, y más concretamente Granada, no olvidan a Lorca, un recuerdo que se vuelve más real en días como el de ayer, cuando se conmemora el 87 aniversario de su fusilamiento.

Como viene siendo tradición, Alfacar volvió a acoger este acto de homenaje, que coincide además con una nueva representación de Picasso y la danza, un encuentro con Lorca en Granada y que continuará en los próximos días con actividades como Último paseo, que comenzó a las 21:00 horas con la no menos tradicional ofrenda floral seguida de las intervenciones institucionales, que este año tuvo la voz de Francisco Rodríguez, presidente de la Diputación de Granada.

"Este 17 de agosto nos vuelve a reunir en recuerdo y homenaje a todas las víctimas fusiladas en la Guerra Civil y en el recuerdo al fusilamiento de nuestro poeta más universal", comenzó Rodríguez su discurso Rodríguez, ante un respetable que guardaba el silencio correspondiente ante un acto de este tipo. "Todo lo demás debe quedar aparcado o relegado a otro contexto", prosiguió el popular, en un intento de cerrar heridas. De hecho, minutos después, volvería a esa misma idea de unidad, apelando a "la necesidad de la concordia, al consenso y al entendimiento desde el respeto a la condición humana".

"Lo fusilaron aquí", prosiguió el presidente de Diputación, en referencia a Alfacar, aunque el lugar de su muerte, así como la fecha exacta, siguen siendo un misterio. "Le quitaron la vida, sin juicio y sin defensa", sentenció Rodríguez, para más adelante concluir con un "segaron su vida de un golpe".

Pese a todo, el también presidente provincial del PP, se acordó del otro Lorca, el de Ángel Ruiz, aquel que por una vez no fue el escritor, sino escrito; no fue autor, sino personaje. "Hoy su recuerdo y su obra siguen vivas", expresó Rodríguez, en un notable cambio de tono y después siguió afirmando que "Federico nos dejó un legado excepcional que nadie pudo arrebatar. Es cultura con mayúscula. Y es orgullo para Granada y para los granadinos". En definitiva, en palabras de Rodríguez: "Lorca sigue latiendo fuerte"

Un homenaje a todas las víctimas

Pero el homenaje de ayer no fue exclusivo para Lorca, también para "todas las víctimas que fueron fusiladas durante la Guerra Civil", como puntualizó en varias ocasiones Rodríguez, quien, a cuya pérdida, se refirió, como "injusta", y lloró la pérdida "de miles de personas en toda España a ambos lados de los frentes militares de una guerra que nunca debió haberse producido".

"Aquella guerra, que no evitaron ni frenaron los que tuvieron poder para ello, no es, ni mucho menos, una gloria histórica para nadie, muy al contrario", finalizó el presidente de la Diputación, para cerrar su discurso con una clara afirmación "la paz en libertad será siempre el mejor recuerdo y homenaje a Lorca y a todas las víctima".

Antes de que comenzase el acto, en declaraciones a la prensa, Fátima Gómez, alcaldesa de Alfacar, también definió el acto como "de conmemoración por muchos asesinatos y represaliados" en estos lugares, así como por aquellos "que dieron la vida para que tengamos hoy los valores que disponemos". Un homenaje que, en palabras de la socialista, se encarna en la figura de García Lorca, porque "sufrió y vivió en sus propias carnes el mismo destino que ellos".

"Tú nunca entenderás lo que te quiero"

Tras Francis Rodríguez fue el turno de Miguel Poveda. El catalán, residente en Málaga desde hace años, es un fan reconocido de García Lorca, cuyo espíritu inspiró su disco Enlorquecido (2018), muchas de cuyas canciones formaron el tracklist de la noche, la mayoría de ellos tomados del universo poético de Lorca, igual que Camarón de la Isla hizo con La leyenda del tiempo.

El "Prado mortal de lunas / y sangre bajo tierra" de Canción de la muerte pequeña fue el encargado de abrir un concierto en el que el mismo Poveda definía hace unos días en una entrevista a este periódico incluiría "poemas más premonitorios, pero también al Federico muerto de amor, al alegre".

El Silencio y Oda a Walt Withman fueron los siguientes poemas que el cantaor ofreció al público congregado en el Parque García Lorca de Alfacar, que disfrutó de uno de los momentos más memorables con El amor duerme en el pecho del poeta, que incluye unos versos que bien el propio Poveda podría dedicar a Lorca: "Tú nunca entenderás lo que te quiero / porque duermes en mí y estás dormido".