Granada y el resto del país se sube a la 'saikoneta'

Los jóvenes granadinos faltan a pocas citas cuando lo que van a ver, escuchar y sentir les interesa. Por eso, a las 22:30 horas de la noche del viernes ya se escuchan gritos de fans tan jóvenes como a la persona que han ido a escuchar. Saiko, para todos ustedes. Miguel Cantos, para su familia.

¿Quién se sube a la 'saikoneta'? Este joven de 20 años de Armilla comienza el concierto por todo lo alto: bailarines, un DJ en el escenario y su mánager al lado. A todo eso, se le suma el gran recibo del público que no dudó en bailar, cantar, corear su nombre y grabar-se-lo. Parece que ahora ya no vale con enseñar al artista en redes, es igual de importante cantar a cámara, como si la vida fuera más divertida que de costumbre. Y posiblemente lo esté siendo. Seamos realistas, ¿quién no es feliz en un concierto? Pues eso.

En el minuto uno del show, Saiko promete el mejor espectáculo del año. Porque sí, porque es su ciudad, porque es su gente, porque están sus padres aplaudiendo sin parar, porque están sus amigos. A su Granada, que la echa de menos en cualquiera de sus idas y la siente casa cada vez que Sierra Nevada está de vuelta.

El artista sorprendió al público con un tatuaje en directo, el primero en su piel. Un amigo suyo, tatuador, saltó al escenario para grabar por siempre en su brazo la fecha del viernes, algo que repite el sábado. Dos días, dos fechas, dos 'sold out'. Hay cosas que no solo se tatúan en el corazón.

Durante la hora de concierto aparecieron varios cantantes que han colaborado con él dando la mejor versión de su tema. Parece que a Saiko se le queda corto eso de compartir escenario ya que decidió 'rularse' hasta el micro. Todos sabemos que compartir es vivir, pero igual los límites existen para aplicarlos. Aunque bueno, a nadie pareció sorprenderle, igual sí son solo cosas de la edad.

Miguel Cantos no se esconde cuando dice que su referente es Dellafuente. Tanto es así que en el escenario de la sala El Tren estaba la bandera del cantante, también, armillense. El outfit con el que saltó a dar el show también se le parece al que 'el chino' utilizó para su primer concierto en el Palacio de los Deportes, aunque esto tiene una explicación lógica. El Granada CF está detrás de estos dos artistas, cada uno con sus 'movidas'. Saiko está muy ligado al club de la ciudad y siempre está dispuesto a demostrarlo.

La bufanda del club también tuvo su minuto de oro en el show. Todos los artistas que salieron a cantar la mimaron, la enseñaron con orgullo y, finalmente, fue tirada al público. Hay personas que van a un concierto del 'reggaetonero' del momento y se van a casa con banderas de fútbol. No digan que la suerte no está solo para algunos.

Un show corto pero intenso; una voz en off del propio cantante retumbaba en la sala cuando él decidía no hacerlo; una carrera en auge rodeado de artistas grandes que lo harán a él; un grupo de bailarines digno de TikTok que, por cierto, lo dieron todo y un público sometido a lo que es tendencia.

Al fin y al cabo, un granadino más rompiendo récords, que es lo que importa.