"Hago jazz para que todo el mundo pueda entenderlo"

Con una madurez asegurada y una confianza vocal más allá de sus pocos años, la joven cantante Jazzmeia Horn llega con su debut en la grabación A Social Call, un álbum que revela un talento listo para ocupar su lugar junto a los mejores vocalistas de jazz de la actualidad y que llegó a estar nominado en los Grammy. Editado a través de Prestige, una división de Concord Music Group, sus diez pistas, interpretadas con un equipo estelar de jazz acústico, están llenas de una gran sensación de claridad: claridad en la voz de Horn (en sí misma, fuerte y flexible); claridad en la gama de leyendas vocales que la han formado (desde Sarah Vaughan hasta Rachelle Ferrell); y claridad en el mensaje vital de compromiso social y un optimismo brillante que se transmite a través de su música.

Horn actúa mañana lunes en El Majuelo, Almuñécar, dentro del programa del Festival Internacional de Jazz en la Costa (22:30 horas)

El matrimonio de música y mensaje de Horn incluye una amplia variedad en la selección hecha para A Social Call: tomas frescas de estándares, himnos de hard bop, espirituales, melodías asociadas con su influyente Betty Carter y material de R&Blues. Beneficiándose de la destreza vocal de Horn, su trabajo combina satisfactoriamente el jazz clásico de grupos pequeños, cuando los cantantes tenían que llevar el peso musical que cualquier otro miembro de la banda, con los sonidos más modernos de la musica gospel y el neo-soul.

La devoción de Horn por los cantantes icónicos de los años 50 y 60 la convierte en la artista ideal para el histórico sello Prestige, que ayudó a introducir al mundo a muchos vocalistas de jazz. Incluso el nombre del álbum de Horn se extrae de ese mismo período de tiempo: "Por supuesto, Social Call de Gigi Gryce inspiró el título", dice Horn. “Pero cuando lo piensas, la palabra 'social' tiene muchas definiciones; ya sabes, salgamos o detengámonos y tomemos una copa. Lo que estaba pensando se relaciona con la sociedad y con todas las cosas que están sucediendo en este momento y no son sobre el amor o las relaciones. Estos no son buenos tiempos. Este álbum tiene varias intenciones: es una llamada a la responsabilidad social, a conocer el papel de cada uno en su comunidad. Se trata de inspirarse en las cosas que suceden en tu vida y de poder afectar a otros. Quiero encender esa luz por si le sirve a alguien".

Nacida en Dallas en 1991, creció en una familia muy unida y llena de talento musical. Fue su abuela, una pianista amante del jazz cuya interpretación se limitaba a la música gospel por su esposo predicador, quien le dio a Horn su nombre. "Esa era la madre de mi padre, Harriet Horn, y creo que ella sabía que iba a ser una niña musical". Ella falleció cuando yo tenía 12 años. Pero ella me enseñó mucho ".

- Su álbum de debut, fue 'A Social Call' ¿Cómo ha sido la recepción?

- Ha sido realmente, muy, muy hermoso. Tenemos buenas respuestas en general, y algunas de las más estimulantes provienen de la persona media que disfruta de la música. Mucha gente me ha dicho que el álbum es muy oportuno y muchos de los mayores sienten que la música está en buenas manos para el futuro. Muchos de los jóvenes, personas de mi edad, dijeron que no les gustaba el jazz antes de escuchar el álbum. No lo entendían porque era demasiado intelectual, pero yo lo hago para que todos puedan entenderlo, así que estoy realmente eufórica. Realmente no me di cuenta de que iba a ser la reunión entre la vieja escuela y la nueva escuela, la generación más antigua y la más nueva, y eso es exactamente lo que ha sucedido. Ha sido muy excitante. Muchos de los críticos de los grandes periódicos, como el New York Times , el New Yorker y el New York Amsterdam News , han dicho cosas maravillosas, todavía estoy tratando de asimilarlo todo.

- ¿Qué esperaba del disco?

- Tenía la esperanza de despertar la curiosidad de mis coetáneos, y hay guiños muy respetuosos a mis mayores, pero no tenía claro que fuera a suceder, pero era definitivamente mi esperanza. Realmente fue solo un sueño. Pensé, y si realmente pudiera apelar a ambos lados y juntarlos. Creo que olvidamos que podríamos aprender de nuestros mayores porque han visto y hecho tantas cosas en la vida que aún no hemos experimentado nosotros, o no hemos tenido la oportunidad todavía de vivir. Y viceversa. Tenemos tanto que podemos enseñarles, por ejemplo, cómo crear una página de Facebook o anunciarse en una cuenta de Twitter. Todavía hay mucho que podemos aprender unos de otros.

- ¿Cómo llegó a firmar con Concord?

- Fue en el Concurso Internacional de Jazz Thelonious Monk. No es una competencia vocal, sino una competencia en la que cada año eligen un instrumento diferente. En el 2015 resultó que el instrumento era de voz. Hubo once finalistas de todo el mundo y se redujeron a tres finalistas, pero el ganador obtenía 25,000 dólares y un contrato de grabación con Concord. Así que como gané ese premio conseguí el contrato de grabación.

- Estaba embarazada cuando estaba grabando su álbum ... ¿Cómo afectó eso al proceso de grabación?

- Realmente no me molestó mucho porque en realidad mi primer hijo casi nació en el escenario. Estuve cantando hasta que tuve el bebé, tanto con el primer y segundo embarazo. En el estudio me senté sobre todo cuando sentí que no podía soportarlo más y que no era demasiado esfuerzo para mi cuerpo porque era lo que estaba acostumbrado a hacer. Fue realmente simple. En realidad, los niños me dieron ideas mucho más creativas en términos de improvisación y organización. Pude salir de una caja en la que había estado anteriormente. Antes de tener hijos, mi pensamiento sobre mi canto, y vida era de una sola vía, pero después de ser madre, todo cambió por completo. Así que en el estudio cuando estaba grabando mi álbum, estaba pensando en el mundo como madre y como artista, músico y mujer, y cómo se vería y cómo sería para los niños. Y no solo mis hijos, sino los niños en general. Solo tienes una perspectiva diferente. Así que cambió mi perspectiva y pude realmente entender la esencia y dar a mi propia interpretación un nuevo contenido, que se volvió aún más poderoso porque pude hablarlo y contarlo al mundo, así que definitivamente fue una bendición.