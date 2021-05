Héctor Alterio y Esteban Cuacci, lucha de gigantes en el Festival de Tango de Granada

El colofón del Festival de Tango este domingo lo pone una obra para piano y voz: Lo que vendrá... No es cualquier voz, es la del genial actor Héctor Alterio. Tampoco es cualquier pianista quien le acompaña. Se trata de Juan Esteban Cuacci. Este arreglista, compositor y pianista ha colaborado con grandes figuras como Marcelo Mercadante, Susana Rinaldi o en la última Cumbre Mundial del Tango en Melilla en 2018 y Soleá Morente. El espectáculo de clausura será como todos a las 19:00 en el Teatro Isabel la Católica. En él también participarán la extraordinaria pareja de tango formada por Carlos Guevara y Débora Godoy.

Juan Esteban siente "una gran felicidad y a la vez una gran responsabilidad" al participar en el Festival de Tango. El pianista habla de su colaboración con el nonagenario actor como "un regalo que la vida le brinda". "Héctor es un referente indiscutido para mi cultura porteña, es un procer, pero de los de verdad. Es tango y es todo Buenos Aires. También, él y su familia, fueron quienes nos recibieron a mí y a Lila Horovitz cuando llegamos a vivir a Madrid hace veinte años y han oficiado como familia-embajada. Mis hijos les dicen Nonos", destaca. La convivencia entre ambos artistas la esboza una de las anécdotas que narra: "Hector es el cantor de tangos de muchas hermosas Noche Viejas madrileñas que terminan con un "tenés que cantar tangos Héctor" y Héctor que se ríe y nos manda a todos al demonio".

El grupo con el que Juan Esteban Cuacci acompañará a Héctor Alterio es La máquina del Tiempo. Este cuarteto lo forman él al piano; Silvina Alvarez (viola, toño); Miguel (contrabajo y bajo Eléctrico) y Lauren Stradmann a la batería. Para un festival dedicado a Piazzola, un abanderado y también un genio del bandoneón, instrumento tan idiomático de este música, no aparece. Al respecto Cuacci comenta que viene efectivamente al Festival "con un grupo muy osado, sin bandoneón, en un festival que homenajea a quién llevó este instrumento a su expresión más alta, viola en vez de violín, siempre buscando nuevas sonoridades y con batería y contrabajo, que llevan todo por caminos rítmicos novedosos para el tango". Eso sí, puntualiza Juan Esteban, "y por supuesto el piano". En este sentido, cabe señalar que se encuentra inmerso en la composición de música latinoamericana tanto para piano solo, como para pequeñas agrupaciones y para orquesta, "pero siempre buscando nuevas sonoridades", añade.

La gestación del espectáculo

Si le pregunta por el origen del espectáculo que presenta junto a Héctor Alterio señala una conversación con Horacio Ferrer hace muchos años: "Le comenté que yo tenía el sueño de escuchar sus recitados, que él había grabado con Astor Piazzolla, pero en la voz de Hector Alterio. La respuesta de Horacio Ferrer fue "avísame que me muero", y desde ese momento, la idea de llevar a cabo este proyecto no le abandonó y en una reciente conversación con Tato Rebora, el director del festival, se fraguó esta colaboración". Después, Cuacci seleccionó unos textos que pertenecen a la Operita María de Buenos Aires, al Oratorio del Pueblo Joven y un texto suelto que se llama Mi viejo Piazzolla y se los mandó a Héctor.

En este punto de la conversación, se conversa sobre su valoración sobre el año Piazzola, que en todo el mundo, en plena pandemia se homenajea, como se puede el centenario de su nacimiento en 1921. "Fue el más grande de los músicos compositores argentinos. Toda su actividad musical y artística es tremendamente destacable. No solo fue un genio, también fue un tipo que se inventó de verdad a sí mismo y no tuvo miedo de cambiar todo. Creo, dentro de la historio del Tango, que su figura es tan o más grande que la del mismo Gardel", recalca Cuacci.

Realmente las figuras de Gardel, que representa el clasicismo y la época dorada del Tango en los 40-50, se ve complementada con un salto a diferentes estilos que logra Piazzola. Al respecto el pianista comenta: "Astor se fue y pareciera que no ha pasado nada más con el tango. Y claro que ha pasado, pero es que lo ha dejado muy difícil de superar".

Para Cuacci, "este festival es el mejor de tango del mundo". "El tango no es solo una danza, o solo una música, o solo algo... No, el tango es un hecho cultural que nació en el Río de La Plata y que desde hace ya muchos años forma parte de la cultura urbana de cualquier lugar del mundo. Los que nos dedicamos a esto sabemos que es así y casi siempre reímos burlonamente cuando "para hacer tango" ponen una pareja de baile o un bandoneón, o un farolito", explica. "Este Festival es completamente distinto porque acepta la idea de que el tango es una cultura viva, actual, urbana y mundial, entonces, sí, naturalmente te encontrás con los cliches, son inevitables y hasta necesarios para que el público tampoco se asuste, no? Pero también te encontrás con propuestas totalmente fuera de lo esperando, como un cierre con un cuarteto como el mío, sin bandoneón y el recitado memorable que hará el gran Héctor Alterio", subraya.

El espectáculo se trata de un homenaje a Horacio Ferrer y a su mujer Lulu. "Los conozco desde mi mas tierna edad y con los que compartí infinitos momentos. Por suerte Lulu está con nosotros, en Argentina, pero de este lado del abismo. En cambio Horacio se fue y yo lo extraño mucho. Por eso, internamente, es un homenaje a todos esos trasnochadores interminables, confabuladores. Y sé que Granada también conoce de esta gente", se despide.