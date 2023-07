Hevia: "El humor y la retranca siempre estuvieron cerca del gaitero"

Hevia, el internacional gaitero asturiano inventor de la gaita electrónica, ha revolucionado la música popular exportándola más allá de su Asturias natal, tras vender más de dos millones y medio de discos en todo el mundo. Como maestro gaitero ha fundado varias bandas de gaitas en Asturias.

Ha conseguido discos de Oro y Platino en Italia, Hungría, Bélgica, Portugal, Dinamarca o Nueva Zelanda, entre otros países. Colecciona premios en medio mundo y ha tocado en los cinco continentes. José Ángel Hevia abre mañana el programa principal del Parapandafolk (22:00 horas) en compañía de La Deiraband.

Viene a un festival de música folk y tradicional ¿va a desenchufar la gaita?

-En el proyecto La Conferencia no utilizo la gaita electrónica. Sin embargo, para conseguir un sonido muy tradicional, sí empleamos una buena dosis de tecnología.

- Usted entró en la escena mayoritaria como un ciclón, ahora parece que se ha calmado la tormenta, ¿le gustó estar en el centro del huracán o prefiere algo más de tranquilidad?

-Yo toco donde me llaman y me gusta tocar siempre. Respondo a esta entrevista ataviado con el traje tradicional de gaitero para participar en la Romería del Carmen de Arboleya junto a mi hermana y mi hija Amelia. Y me encanta hacerlo. El día siguiente a Íllora salgo para Italia para una actuación con mi banda folk/rock de músicos italianos. Y también me encanta hacerlo.

-Vendió varios millones de discos… Cuando cuenta que antes pasaban esas cosas ¿qué le dicen?

-Son momentos históricos que han ocurrido y que fueron reales. Pero cien años atrás El Gaiteru de Lliberdón ya triunfaba internacionalmente con sus discos.

-A la vez que usted, llegaron un montón de gaiteros y gaiteras ¿hubo un ajuste de cuentas de su instrumento con la historia reciente? Se lo pregunto porque no hay otro instrumento con más mala prensa.

-Supongo… Desde la Edad Media hay quien cataloga a la gaita de “instrumento del Diablo”. Lo hacían los obispos. Pero después los curas de pueblo no podían prescindir de ella.

-Aunque hay algún refrán: Si lo viejos son gaiteros, nada tienen que hacer los mozuelos… que, en fín…

-Nosotros decimos “Dempués de vieyu gaiteru”.

-or aquí abajo solemos usar el mismo saco... ¿Qué diferencias debemos encontrar entre la gaita asturiana y aragonesa?

-Cada una tiene sus particularidades. Yo creo que la diferencia fundamental es la manera de tocar, la articulación, el cómo “pronunciamos las notas” en cada lugar.

-Por si acaso ha inventado la ‘midi’ que imagino suena como todas y más allá…

Esa era la idea. Y es una herramienta que se abrió camino en mi discurso musical.

- Tal como va la tecnología musical ¿se ve tocando la gaita con el móvil?

-Bueno, eso ya lo hacemos hoy día… Los sonidos de la gaita electrónica pueden residir en un ordenador o en un móvil.

-Étnico ma non troppo ¿el humor que no falte?

-Por supuesto. Es una premisa para los músicos tradicionales. El humor y la retranca siempre estuvieron cerca del gaitero.

- Usted la utiliza pero sin subvertir la tradición, ¿Qué le parece el technoworld, la utilización electrónica de la música folk de cualquier parte del mundo?

-Me parece uno más de los caminos que podemos elegir a partir de la música de raíz. Una cosa es lo etnográfico, el trabajo de campo, la constatación científica y metódica de unos usos, costumbres y músicas y otra muy distinta es la creatividad que cada uno aporte a esos orígenes.

-Todo se puede mezclar ¿O hay límites? ¿Cuáles son los suyos?

-No los tengo. Todo se puede mezclar. Otra cosa es la respuesta que pretendamos tener por parte del público. Pero no pondría nunca límites a la creatividad.