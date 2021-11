Historia, improvisación e innovación se dan cita en el 41 Festival de Jazz de Granada

El cartel de esta 41 edición es un cartel variado, selecto y poblado de lo que a buen seguro serán grandes momentos como los que siempre ha generado este longevo Festival de nuestra ciudad. De todo ello hablamos con su directora, Mariche Huertas, en una animada conversación en un céntrico local granadino. Le preguntamos en primer lugar por las sensaciones que le provoca y nos comenta que “se siente honrada de ser la directora de uno de los eventos musicales más longevos y exquisitos que forman parte no solo del acervo cultural de la ciudad de Granada sino de la historia del jazz nacional e internacional”. También nos comenta que “tiene cierto vértigo y siente cierta incomprensión por las dificultades que año tras año cuesta sacarlo adelante”, aunque en ese sentido, Mariche tiene claro, y así nos lo detalla, que “tiene el empeño personal de que, si continua como directora, situará al Festival de Jazz de Granada, poco a poco, en el lugar que se merece”

Sabemos que ha sido una edición a la que los cambios de la política le han afectado, por tanto le preguntamos por el tiempo que ha tenido para preparar esta edición y el resultado que cree haber obtenido. Sobre ello nos dice que “acepto retomar de nuevo la dirección, cuando se lo comunicaron a principios de septiembre, sabiendo el escaso apoyo financiero público y el poco tiempo con que disponía, normalmente el festival de jazz de esta envergadura se prepara en varios meses”. En este sentido, Mariche Huertas ha preparado en un mes esta edición y ya están las últimas entradas para muchos espectáculos a disposición. Sobre el resultado, la directora cree que “es un cartel marcado por la excelencia”. El mérito no es suyo, porque llevar tantos años trabajando en el festival de jazz consigue crear unos vínculos emocionales muy intensos y gratificantes y un mutua admiración con artistas y agencias, ese germen ha dado sus frutos y ha sido emocionante la decisión generosa de todos y cada uno de los artistas cuando los he llamado. Como también ha sido emocionante la magnífica respuesta de las personas que forman mi equipo y que consiguen que este festival tenga una merecida reputación”

La gestión que hace Mariche Huertas del festival es, bajo nuestro punto de vista, realmente una gestión de festival de autor, hay una línea “editorial”. El propio festival nos cuenta una historia, nada está puesto al azar y podemos decir que el festival granadino es un Festival audaz y argumentado. Sobre esta narrativa del propio programa, la directora nos recuerda que “a Bach le va a encantar que su música inaugure el festival de jazz a través del trío de Moisés P. Sánchez. Jazz Granada Ensemble ha sido la mejor excusa para ese reencuentro de maestros de jazz granadinos que rendirán homenaje al maestro Olmedo. Charlie Parker estará contento de que Ernesto se encargue de que el bebop no podía faltar en un encuentro jazzístico. Y Bebo, Mario Bauzá o el mismísimo Gillespie de que Chucho sea el legado vivo del jazz latino. Ella Figerald, Sarah Vaugham o incluso Bessie Smith se sentirán orgullosas de que Cecile McLorin sea su legitima heredera, Quincy Jones satisfecho de que nunca se equivoca en sus pronósticos y que Andrea Motis está llegando ya muy alto y Marvin Gaye se sentirá muy feliz de que el soul, gracias a Myles Sanko, sea el género que clausure este Festival de Jazz”.

Otro aspecto que nos interesa conocer es la relación que establecen los artistas con nuestra ciudad. Al respecto nos dice que “cuando vienen al festival apenas tienen tiempo para conocer la ciudad. La ciudad que conocen es la Granada del teatro Isabel La Católica, la Granada que les aplaude… en definitiva, la Granada del Festival de Jazz”. Nos recuerda Mariche que “hay agencias de management internacionales y nacionales muy sofisticadas y artistas muy exigentes que eligen escrupulosamente donde quieren tocar, a veces incluso sin atender a razones económicas. Afortunadamente, la relación con nuestro festival es de mucho respeto, y aceptan muchas veces condiciones económicas más austeras que las de otros festivales de presupuestos millonarios. Y ello debido a que todo el equipo del festival de jazz lo forman excelentes profesionales con una magnífica reputación no solo en términos organizativos sino también personales y emocionales. Los músicos cuando parten de esta ciudad se llevan en su corazón un poquito del festival de jazz de Granada y siempre, quieren volver”.

Esta 41 edición es muy especial porque a pesar de la rapidez y haberlo montado, el programa es de los mejores del panorama jazzístico español. “Es especial por asumir el riesgo de formar un cartel con parte de la aristocracia jazzística, algunos de ellos con cachés elevados, sin apenas tener presupuesto público y es especial también, por el cariño y la increíble respuesta del aficionado o el curioso que se está acercando por primera vez al festival de jazz, ejerciendo ese micro mecenazgo, tan necesario, que está agotando entradas y que hace que el Festival de Jazz pueda celebrarse”, nos dice Mariche Huertas.

Para despedirnos, le preguntamos por el apoyo de instituciones y empresas, a lo que la directora nos responde que este festival “cumple 41 ediciones, es el de los eventos culturales más longevos de Granada y el tercero o cuarto festival de jazz más antiguo de España y paradójicamente, el que menos apoyo financiero recibe de las administraciones públicas. No lo entiendo o sí… tal vez el analfabetismo jazzístico de algunos representantes políticos sea uno de los motivos y también de que desconocen que el nombre de Granada suena en medio mundo, gracias también al Festival de Jazz. Pero también me gustaría mayor mecenazgo del empresariado granadino. Vincular su marca a este evento no haría sino prestigiar su empresa. Es verdad que se hace urgente aprobar nuevas leyes que favorezcan el mecenazgo y ofrezcan mayores incentivos fiscales. Y sería estupendo también, ver entre el público a más estudiantes de la Universidad de Granada y de los conservatorios de música”.

Afortunadamente, el sostén financiero de este festival viene en su mayor medida de la lealtad de un público que va in crescendo porque saben que atravesar el umbral del teatro Isabel la Católica invita a sumergirse en toda una experiencia jazzística y sentir la belleza irrepetible de una melodía. Finalmente Mariche nos dice que está “convencida de que el Festival Internacional de Jazz de Granada ha conseguido que, disfrutar de jazz en Granada, en otoño, sea una necesidad”, y no podemos estar más de acuerdo con ella. A partir de mañana jueves, y durante dos semanas, Granada y su Festival de Jazz nos brindan la oportunidad de disfrutar del repertorio más exquisito y elegante del panorama jazzistico. No se lo pierdan.