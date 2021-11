La Asociación de Hombres de Maracena por la Igualdad organiza la Primera Semana de Cine e Igualdad, que se celebrará en la localidad metropolitana del 28 de noviembre al 4 de diciembre. Para asistir, simplemente habrá que recoger las invitaciones, de forma gratuita, en la Casa de la Cultura de Maracena, lugar donde se realizarán diariamente todas las proyecciones de 17:00 a 21:30 horas.

Este certamen nace, en palabras de Jesús Martínez Tapias, uno de los organizadores, de "la necesidad de que el cine sea la herramienta para debatir y contrastar ideas". La semana es un paso más en el camino iniciado hace años por la asociación, que lleva casi dos décadas reivindicando la lucha por la igualdad. Según Tapias, "nos acompaña nuestra trayectoria como aficionados y el haber contado en el grupo con un amante del séptimo arte, convertido casi en crítico cinematográfico y recientemente fallecido Eduardo Aguayo de Hoyos. Además, queremos consolidar una actividad cultural anual, que contribuya a poner el nombre de Maracena en el mapa cultural de nuestra Comunidad Autónoma andaluza”.

De esta forma la asociación ha diseñado una atractiva y variada programación que se compone de cuatro películas y siete documentales que articularan cincos bloques temáticos donde se relaciona la igualdad con la economía y el territorio, la salud, la educación, el género y por último un bloque dedicado a realizadores granadinos. Así la programación incluye desde películas de cineastas comprometidos y premiados en certámenes internacionales como Ken Loach (Sorry We Miss You) hasta documentales nacionales que tratan con especial sensibilidad temas como la situación del sistema sanitario, la migración, la ética del cuidado o la perspectiva de género. Además en el último bloque, este dedicado a los directores, se contará con la presencia de los realizadores José Sánchez-Montes y Rafael Hoces donde podrán hablar de sus obras.

Como colofón, para clausurar el certamen se fallará el concurso de cortos, una acción que ha estado dirigida a los más jóvenes para impulsarles a realizar sus primeras creaciones. Esta actividad se ha llevado a cabo en colaboración con el alumnado del IES Manuel de Falla y el IES Albaycín.