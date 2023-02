José Antonio Rodríguez: "Enrique Novi ayudó a construir el mapa sonoro de la ciudad"

El próximo viernes 17 de febrero se celebrará en LemonRock Concierto Homenaje a Enrique Novi. Un artista que desbordó cualquier ámbito al que se acercó, intérprete, periodista, músico…una figura esencial para entender la cultura granadina de los últimos tiempos y cuya muerte, repentina por juventud, aunque en sus círculos más íntimos sabían de su enfermedad, dejó a Granada sin una de las voces más autorizadas en lo tocante a la cultura.

El acto del viernes, abierto y gratuito, no es en cualquier lugar, será en el que él mismo consideraba una segunda casa y que lo es de tantos amantes a la buena conversación, a la buena música y a los lugares emblemáticos de Granada, LemonRock. En esta ocasión, LemonRock no solo aporta el espacio, aporta el alma y el aliento a una tarde de lo más especial en la que todos han querido aportar. José Antonio Rodríguez es uno de los artífices, conversamos con él para conocer un poco más los entresijos de los previos, algunos porqués y sobre todo con el interés de que sea un evento del que todo el que quiera se sienta parte.

-¿Por qué ahora este homenaje a Enrique Novi?

-Sí, justo ahora que se va a cumplir un año desde que nos dejó, fue el 7 de mayo. Era algo que quedó pendiente en el sentir de todas las personas que teníamos una relación con él, tanto músicos, como periodistas, amigos… En realidad él había conseguido aunar unas cuantas disciplinas en su forma de ver la vida y por eso que su huella quedase impregnada en tan diversos ámbitos y estilos de música.

-¿Qué tal la respuesta de los grupos granadinos?

-La participación de los grupos ha sido inmediata y con total predisposición, al llamarlos directamente me han ido diciendo que querían estar ahí y que era algo absolutamente necesario, supone un enorme reconocimiento a su figura desde la música granadina en todos sus ámbitos, en el que hay que destacar la presencia de periodistas que también van a tener un espacio de reconocimiento a Enrique.

-¿En qué consistirá el acto? ¿Es solo concierto o va más allá?

-La idea del acto nace de hacer un encuentro de amigos para recordar a otro amigo, en el que además de los grupos de música que salen en el cartel, y que realizarán cosas muy especiales para la ocasión estarán presentes periodistas del ámbito músical. No hay que olvidar que Enrique Novi lo era y dejó crónicas de mucho calado. Así pues contamos con la presencia de una y otra forma de Sagrario Luna, Primi Sanz, Arturo García, Juan Enrique Gómez, Belén Rico, Juan Jesús García y Eduardo Tebar. Será un momento muy simbólico de reconocimiento a su labor como periodista.

-¿Qué papel juegas en todo esto?

-Bueno, digamos que básicamente he sido un canalizador para poder iniciar este homenaje, pero el apoyo y entusiasmo empezando por su familia, con su hijo Leo a la cabeza, Nuria Rico y Carmen Novi, con cada uno de los grupos que van a tocar, con la guinda de la gente de los medios de comunicación, y el propio local Lemon Rock donde se va a realizar, ha sido algo realmente fantástico.

-Además de nuestra relación musical con Dayfriends, que fue fundamental, Enrique Novi contaba conmigo para algunas cosas que se le ocurrían, cómo el desarrollo gráfico y el montaje tanto de La Burbuja como de la Pompa y su revista, y sus locales que fueron de encuentro y referencia musical en Granada.

-Yo no pude estar el día de su despedida, me habría gustado tocar mi violín… Unos meses antes habíamos estado recordando viejos tiempos y hablando de cosas del futuro, en La Estrella, su local, donde el disfrutaba cada noche pinchando su música y mostrando cosas referenciales… Ideamos hacer un par de cosas juntos… En fin que era algo que le debía a Enrique. Pero realmente no es una cosa mía, es una cosa que queríamos hacer todos, y lo vamos a hacer a lo grande.

-Que el homenaje se realice en el LemonRock, ¿es casual?

-No es nada casual. El Lemon Rock para él era su segunda casa, el único lugar donde pinchaba, a parte de La Estrella. Nosotros nos cruzábamos por allí cuando tocábamos y el pinchaba… De hecho, allí quedamos en hacer juntos el Dirty Old Town de los Pogues con mi banda, es el hinmo del Lemon, de hecho adelanto que así empezaremos el homenaje. Yo me comprometí a montar una sesión con mi violín de la música que él pinchaba, así que era el mejor sitio para hacerlo. En realidad hace ya un año, pocos días después de que nos dejase Enrique, les comente que seguro íbamos a hacer un concierto homenaje y que quería hacerlo allí e inmediatamente me dijeron que por supuesto. Enrique Novi y Vicente de Luna eran muy buenos amigos, y de hecho han puesto todo muy fácil para poder realizar este concierto en su casa.

-¿Qué es Enrique Novi en la cultura granadina?

-Enrique ha sido una persona relevante que ayudó a construir el mapa sonoro de la ciudad, y no sólo en una dirección, es decir no solo música rock, recuerdo, por poner un ejemplo, que trajo al grandísimo violinista Alasdair Fraser, para mi un referente de la música escocesa… Por supuesto el programaba en el Planta Baja, pero también otras muchas actividades y lugares, además de dejar numerosas crónicas con un análisis que siempre reflejaba su profundo conocimiento sobre lo que hablaba. Además hay que destacar su trabajo como road manager de numerosos grupos granadinos…

-¿Es una figura sustituible? ¿Cuál es su legado?

-Más bien es insustituible. En su haber destacaría dos cuestiones: de entrada su personalidad, que no se “casaba con nadie”, decía realmente lo que opinaba, él hablaba de música y de las condiciones adecuadas para que se creasen espacios de creación, en este sentido era un rotundo defensor de la honestidad artística, podríamos decir que la antítesis de lo políticamente correcto. Por otro lado, su capacidad para conseguir traer a esta ciudad propuestas musicales de profundo interés. Si era algo que él había programado, ibas aún sin saber de que se trataba, porque estabas seguro que sería muy interesante.

-¿Algo que se nos quede en el tintero?

-Pues te diría que uno de los elementos que van a estar en el concierto homenaje va a ser el propio grupo de Enrique, Dayfriends, que era nuestro grupo. Él era el cantante, hace 30 años que no nos juntamos y lo vamos a hacer para esta única ocasión, va a ser un momento de muchísima energía. Y por supuesto el grandísimo reconocimiento que supone la participación de cada uno de los grupos que aparecen en el cartel, a los que personalmente les doy las gracias.