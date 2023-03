Horacio Rébora: "Esta 35 edición del Festival Internacional de Tango de Granada recupera el entusiasmo"

En torno a esta semana de marzo, tal y como era la costumbre, comenzaba el Festival Internacional de Tango de Granada. Una vez pasados los años de pandemia, parece que todo vuelve a su estado original y la llegada de la primavera o el final del invierno, según se mire, Granada se puebla del mejor tango del mundo. No es que se diga a la ligera, esa consideración la recibe el festival granadino por parte de los mejores artistas y de los programadores y programadoras de tango de todo el mundo. La charla se ha realizado con Horacio Rébora, el Director y artífice de todo ello en nuestra ciudad.

La primera pregunta va enfocada a la relación del tango con Granada, a lo que responde que "Granada como cualquiera otra ciudad o como la mayoría de ciudades de España tienen un trasfondo musical del tango, de la primera parte del siglo pasado con la voz de Gardel, y la orquesta típica, que hacen que Granada tenga que ver con el tango y con ese inconsciente colectivo. No obstante, fue a partir del surgimiento de La Tertulia y la relación con un grupo de intelectuales de Granada, cuando empezó a crearse el interés por las letras del tango, tan existenciales y urbanas y el tango como poesía de numerosos poetas de esa época. Surge el libro Granada Tango que creó la base emocional de los festivales que yo absorbí hace ya cerca de 40 años. Los festivales también obedecían a la época, en la que poco había en España de artistas de tango por lo que la totalidad casi eran provenientes de Buenos Aires".

En este sentido, también se le pregunta al director del festival por la relación de los propios artistas con Granada y la aportación de Granada al tango, a lo que responde que "el tango, por el Festival de Granada se fue consolidando, pero fue a partir de la 7ª y 8ª edición cuando empezó a consolidarse en Granada, España y toda Europa una especie de tsunami en torno al tango como danza popular, como baile de salón. Se pasó de no haber aficionados a la actualidad, en la que existen asociaciones de aficionados al Tango danza, con numerosos profesores. Hay milongas o bailes populares o como les llamamos en el Festival Fiestas de Trasnoche en las que se baila tango y estas fiestas, se esparcen por toda Andalucía y España. No obstante la mayor parte del público del Festival, no baila tango, disfrutan del Tango desde la perspectiva artística escénica".

Sobre esta 35 Edición, Rébora cuenta que quiere "destacar además de la programación en sí, oficial del Teatro Isabel la Católica, dos cuestiones inéditas. En primer lugar del homenaje al cantante Osvaldo Jiménez (que ya le homenajeó el Ayuntamiento el año pasado) que es una voz privilegiada del tango, es de las voces más destacadas del tango en estilo gardeliano en el conjunto del género del tango, una maravilla de artista. Además lo homenajeamos como figura humano, como amigo, como visión de la vida, un homenaje que hacemos junto a Caja Rural. Con una grabación que se ha realizado y se va a difundir que junto a un cuarteto malagueño han hecho una grabación de su obra. Esto fue el domingo, como prólogo de esta edición en Caja Rural. Otro ha sido el acto inaugural, que será en el Teatro Isabel la Católica, con una película dedicada a Astor Piazzola, dirigida por Enrique Arias que lleva dos años de trabajo ambicioso y delicado, culminada por el Coro de Cámara de Granada y el pianista Juan Matas, con obras de Piazzola".

A partir de ahí, el director describe que "luego el Festival se desarrolla en propuestas muy distintas cada día. El primer día es como una especie de traslado de lo que sería una Cumbre del Tango, que se hace en ciudades elegidas y con esa visión del tango como fenómeno musical urbano. Se representarán distintas ciudades del tango, Zárate de Argentina y Mazara del Vallo de Italia. Las actuaciones serán de lo más variado y de máxima calidad, con Carlos Guevara y Débora Godoy, con el Dúo Tangarte de Bandoneón y violín, también con el baile de Felipe Slimovich, la voz de Carlos Habiague y el trío del Valle".

El jueves, el Festival es una propuesta muy musical la danza de Jhony Blandon y Catalina López, el Trío de saxos Entongue que nos llevará del jazz al tango, la danza de los campeones mundiales de 2022, que repetirán en días sucesivos, con una increíble variedad de coreografías distintas cada día, Constanza Vieyto y Ricardo Astrada y finalmente con la original armónica de Franco Luciani y el piano de Fabricio Mocata.

El viernes está dedicado a la Danza, con una compañía de Medellín, es un gran espectáculo de y la gran voz de Jorge Barreto.

El sábado un grupo que puede ser un heredero del famoso de Buenos Aires, Flores Negras, que son cuatro voces femeninas. Con la danza de Domingo Acevedo y Luisa Carmona y el gran bandoneonista Héctor Cartechini y Raúl Kioko

El cierre será con Vorónika Silva, la gran cantante de Gotan Proyect y Vésar Angeleri trío. la danza de Lida Mantovani y Cristian Petitto y la despedida de la pareja ganadora del campeonato mundial de tango del año pasado, Vieyto y Astrada".

A toda esta programación oficial , se debe añadir que "el Festival retoma su actividad con el Universidad de Granada, se analizan textos y letras de tango, vuelve el Festival a la provincia, hay trasnoches de tango en el Hotel Maciá Alhambra y como novedad se incorpora la Chumbera con un espectáculo de Sergio de Lope para la mañana del sábado y la presentación de Tangos en mi soledad, que retoma el lema del Festival 'la Soledad también tiene historia'".

"La soledad nunca ha sido la misma, con el fenómeno de la pandemia, ha adquirido una dimensión antes y después de la que hemos aprendido nuevas soledades en nuestra propia vida", dice Horacio Rébora.

Finalmente, el director reflexiona sobre el festival y explica que esta 35 edición "parece que recupera un entusiasmo del público como en las grandes fechas respecto a la venta de entradas y a la respuesta del público, que parece que rejuvenece y se suma un numeroso público joven".