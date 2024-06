Sobre Iluminada Pérez Frutos y el don de la expresión musical

En una reciente entrevista Ainhoa Arteta se refería a que en nuestro país no existía el suficiente reconocimiento para nuestros grandes músicos y compositores. Es más, se tenía hacia ellos una actitud cainita. No me causaron gran sorpresa sus palabras. A estas alturas de la vida uno ya conoce los perversos mecanismos por los que los grandes genios tratan de ser arrinconados. Por otro lado, y en sintonía con lo expresado por nuestra universal soprano, Patricia Adkins Chiti, presidenta de la Asociación de Mujeres en la Música, denunció que las mujeres compositoras son discriminadas y envidiadas por los hombres compositores. En el caso de Iluminada Pérez Frutos nos encontramos con una de las grandes creadoras de la composición musical de nuestro país que está siendo muy reconocida fuera de nuestras fronteras.

Trayectoria

Hay que poner de relieve sus grandes méritos, para que sea reconocida en su país. Recientemente nuestra compositora ha sido galardonada con el Primer premio con mención especial en el prestigioso Concurso Internacional de Composición Classical Music Stars Competition (Los Ángeles, Nueva York) por su obra para orquesta y proyección visual en 3D Il Suoni Dei Corpi Celesti, basada en las teorías de Kepler. Se trata de una obra de gran originalidad e inspiración que ya fue galardonada con la medalla de plata en el certamen Global Music Awards.

Sobre la obra

Se trata de una composición basada en la idea de que el universo está gobernado según proporciones numéricas y armoniosas y los sonidos que produce cada esfera se combinan con los demás creando una sincronía sonora especial llamada Música de las esferas, de esta forma, el público se sumerge en un espacio escénico de colores e imágenes en 3D vinculadas a cada planeta.

En la edición del presente año del Concurso Internacional Premio Jaén Piano, la laureada Iluminada Pérez ha sido la compositora a quien ha correspondido la obra de encargo del citado certamen titulada Crepúsculo en los jardines del Jabalcuz. Leyenda del viejo árbol de Jabalcuz, basada en la historia de un árbol lleno de melancolía en un jardín abandonado a su suerte, donde las hojas secas e inertes hacían que todos los árboles murieran inmersos en una profunda aflicción.

Iluminada Pérez Frutos se formó en el Conservatorio Superior de Música de Badajoz, donde estudió piano, guitarra, solfeo y teoría de la música, continuando en el Conservatorio Superior de Música de Granada, donde fue laureada con el Premio Extraordinario Fin de Carrera de composición, y donde en la actualidad ejerce como Catedrática. Es discípula del eminente compositor Mauricio Sotelo, y ostenta el título de doctora con Mención Internacional por la Universidad de Granada con una tesis en la que explora las sinergias entre la música clásica y los aromas. El 5 de diciembre de 2018 se estrenó, ante los Reyes de España, su obra Carta Magna (Sinfonía concertante para 7 instrumentos solistas y orquesta), encargo que recibió de las Cortes Generales en conmemoración del cuarenta aniversario de la Constitución Española. Es ésta una ínfima parte de su extenso currículum musical.

Con el rey Felipe VI

No todas las creaciones tienen esta capacidad de transportarnos a los “mundos sutiles ingrávidos y gentiles“ que cantara Antonio Machado hasta conseguir una suerte de enajenación sublime; solo unas pocas consiguen alumbrar en nosotros un sentido de trascendencia que nos permita tener la perspectiva suficiente para sentir que formamos parte de un todo armónico. La mirada artística nos hace contemplar la realidad de manera singular. Hay seres dotados con la facultad de convertir en arte determinados aspectos de la realidad, y que, si no fuera por ellos serían inaccesibles al resto de los mortales. Iluminada Pérez Frutos es una de esas personas tocadas por el divino don de la expresión musical, quizás la más excelsa de todas creaciones artísticas.