El Instituto Cervantes rinde un doble y merecido homenaje al poeta Luis Rosales

"Como el náufrago metódico que contase las olas que faltan para morir, y las contase, y las volviese a contar, para evitar errores, hasta la última, hasta aquella que tiene la estatura de un niño y le besa y le cubre la frente, así he vivido yo con una vaga prudencia de caballo de cartón en el baño, sabiendo que jamás me he equivocado en nada, sino en las cosas que yo más quería". El Instituto Cervantes rendirá el próximo lunes un doble y merecido homenaje al poeta Luis Rosales (Granada, 1910-Madrid, 1992), poeta y ensayista de la Generación de 1936 y premio Cervantes en 1982.

A las 11:00, su hijo, el también escritor Luis Rosales Fouz, depositará en la Caja de las Letras un legado que contendrá primeras ediciones de poemarios como Abril (1935) o La casa encendida (1949), así como una edición de las obras completas de su padre. La emisión de la entrega del legado 'in memoriam' será retransmitida en directo a través del canal Directo 1 del Instituto Cervantes y de su canal de YouTube.

Por la tarde, a las 19:00, se presentará el libro Desde que tus pasos me abren el camino. Un paseo por el Madrid de Luis Rosales (Visor Libros), escrito por Luis Rosales Fouz y por la poeta Cova Sánchez-Talón. Recrea un paseo imaginario por los lugares más cercanos donde el académico de la RAE habitó, tanto en Madrid como en su refugio de Cercedilla, y relata hechos importantes y situaciones desconocidas sobre su vida.

Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, presentará el acto, en que, además de los autores, también participarán Xelo Candel, poeta y profesora, y Jorge Jiménez-Zumalacárregui, director del centro de Bucarest, cuya biblioteca lleva el nombre de Luis Rosales. Recitarán poemas de Rosales el periodista Antonio Lucas y la poeta Rocío Acebal. Desde Bucarest también lo hará el poeta y traductor al rumano Dinu Flamand.