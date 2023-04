Iván Centenillo: “He encontrado mi lugar, en la vida y en la música”

Abril se inaugura con un concierto de Iván 'Centenillo' en La Chumbera. Será el sábado a partir de las 21:00 horas. A esa hora, Iván Vílchez Pérez, más conocido como el Centenillo presenta Al compás de la saeta, un espectáculo con todos los ingredientes y todos los alicientes necesarios como para ser un momento único del primer fin de semana de unos días tan especiales, y más después de años de pandemia como los de esta Semana Santa de 2023.

Habrá como decimos, cante, toque, baile, y un repertorio único y con todo el sentido en estos días, la saeta. De la mano de ella y de Iván, podremos recorrer poesía, bailes, marchas y todo el universo propio que atesora este cantaor granadino en un escenario majestuoso como es el Auditorio Municipal Enrique Morente, nuestra Chumbera. Hablamos con Iván.

¿Qué presentas el sábado en Patrimonio Flamenco de La Chumbera?

Se trata de una propuesta con textos y cantes que hacen referencia a nuestro patrimonio musical más autóctono, con saetas e interpretaciones cofrades actuales. Además, se completa con pasajes poéticos de Lorca o Machado, baile flamenco o marchas procesionales cantadas; todo aderezado con una puesta en escena y argumento que emplazan al espectador a adentrarse en el paisaje más característico de la Granada cofrade y flamenca.

¿Tienes una relación especial con la saeta?

Mi nombre artístico Centenillo es una anecdótica derivación del apellido del cantaor Centeno, que además fue artífice de la saeta actual y al que siempre he admirado y escuchado. Mis comienzos van ligados a la saeta puesto que fue el primer estilo del flamenco que interpreté. Antes de ser cantaor flamenco, fui saetero.

¿Un lugar para pasar la Semana Santa?

Granada en toda su extensión. Nuestra provincia mantiene una esencia muy personal, en cuanto a lo cofrade se refiere, y tiene rincones magníficos para disfrutar de la Semana Santa en estado puro, desde la propia capital a la costa o la Alpujarra y sus rincones.

¿Qué otras afinidades tienes en el flamenco?

El flamenco en general me aporta sin más, siempre me ha seducido. Yo solo intento vivirlo, sentirlo y compartirlo. Del flamenco me aporta la guitarra, el baile y por supuesto el cante y, además, me produce una enorme satisfacción comprobar que la música que más admiro y quiero, sea también la que despierte más emociones en todo el mundo.

¿En qué momento te encuentras?

En un momento en el que he encontrado mi lugar, en la vida y en la música, respetando cada circunstancia y cada tiempo, e intentando degustarlos para sacar el máximo provecho y poder disfrutar de cada detalle que nos regala la vida. Y, por supuesto, aprendiendo, siempre expectante por lo mucho que aún me queda por saber y aprender.

¿Qué proyectos que tienes por delante?

Una vez pase la Semana Santa, tengo por delante el Pregón del Casetero de la próxima Feria del Corpus de Granada y estoy inmerso en la creación del que será mi segundo poemario-cancionero. Me siento con energía y seguiré apostando por mi forma de entender el arte y la música, atendiendo todas las propuestas que me vaya ofreciendo la vida.

Algo que se nos quede en el tintero.

Desear a los granadinos y a las granadinas que disfruten de estos días en la ciudad más bonita del mundo, agradecerles su cariño e invitarlos a que nos acompañen el próximo sábado en La Chumbera

Nos despedimos de él deseándole toda la suerte del mundo el próximo sábado a las 21:00 en La Chumbera con su presentación de “al compás de la saeta”, para no perdérselo.