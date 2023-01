El Quijote en versión gay, un regalo original para sorprender esta noche de Reyes

Los amantes de la Mancha es el título del último libro de Iván Maestre Cuscó, revisa el clásico de los clásicos de la literatura española. En la nueva versión del escritor y artista catalán que ve la luz en Ediciones Tambriz, la relación entre el caballero y el escudero va más allá y ese nuevo contexto les hace enfrentar juntos todavía más peligros, pues un nuevo enemigo despechado les acecha.

-¿Qué le atraía tanto de Don Quijote de la Mancha como para hacer una relectura en verso? ¿Por qué no contar una historia de amor partiendo de cero?

-Las personalidades opuestas del Quijote y Sancho son el eje sobre el que se desarrolla la historia original, y me pareció interesante dar un nuevo enfoque a ese contraste, con una historia alternativa de ellos como enamorados ambientada en el contexto social de su época. No me lo planteé con otros protagonistas porque ni siquiera lo consideré; los quería a ellos. La decisión de versar la historia es porque el relato en verso es mi género poético favorito, y me gusta que el verbo esté más orientado a la acción, a relatar la historia, más que a descripciones interminables.

-"Maravillándose mutuamente/ trascurría su cabalgar, /y es que era evidente la sintonía/ que entre ambos existía. Si lo sabe el buen entendedor/ más sabré yo que soy el narrador, / y no entiendo de afonía ni tampoco de candor". ¿Cómo surgió la idea de hacer esta versión homoerótica de la relación entre Don Quijote y Sancho?

-Bueno, basándome en que los opuestos se atraen. En este caso he procurado imaginar un escenario en el que se atraigan lo máximo posible. Sentí curiosidad por relatar qué pasaría si, además de caballero y escudero, hubiera sentimientos de afecto y amor entre ellos y cómo afectaría esto a su historia en común. Es una manera de alterar los roles que todo el mundo identifica con Alonso y Sancho.

-¿Le sorprende que hasta la fecha no se hubiese hecho una lectura en clave de bromance en esa road movie manchega entre un hidalgo loco y un campesino?

-La verdad es que sí. Quise saber, en mitad de la escritura, si había muchos más libros sobre el tema. Supuse que si, puesto que el Quijote ha sido analizado y reversionado miles de veces, pero no encontré nada de nada, al menos hasta donde llegué a investigar.

-"Descansados ya y bajo techo/ dieron buen uso al lecho,/ para mecerse luego en el balanceo/ de los brazos de Morfeo". ¿Es un Brockeback Mountain en una venta en vez de una tienda de campaña o Alonso Quijano y Sancho Panza lo viven todo con mucha más naturalidad?

-No he visto la película pero ya imagino por donde vas (risas). Esos cuatros versos que has citado son los únicos de toda la obra que aluden a algo sexual, de forma muy recatada como puedes ver. Que la relación fluya de forma natural es la clave de la historia, por eso se tratan sus sentimientos como los de cualquier otra pareja de enamorados, independientemente del sexo o género. Por analogía con la obra original. En Cervantes los enemigos son muchos, tanto imaginarios como de carne y hueso, pero en mi obra necesitaba uno real, bien palpable. Podría haber sido el bachiller, la mujer de Sancho o el Caballero de los Espejos, pero el cura da mas juego por esconderse del ojo público, y eso le lleva a unos límites que hacen explotar la historia.

-Los personajes son iconos de la literatura grabados en el imaginario colectivo sobre los que plantea nuevos puntos de vista explorando los límites del relato de Cervantes. ¿Ha recibido críticas por esa relectura de la relación?

-Las críticas que he recibido han sido todas buenas, la verdad. Si alguien me criticara, estaría bien que fuera porque no le ha gustado tal o cual cosa del texto en sí, pero si me criticara simplemente por el hecho de moldear las personalidades de dos arquetipos de la literatura universal, demostraría él mismo su estrechez de miras.

-Usted es escritor y artista. ¿Por qué decidió ilustrar el libro? ¿Por qué ese número de ilustraciones y no uno por cada página?

-Suelo ilustrar los libros que hago porque la escritura y el dibujo son mis dos principales formas de expresión artística y para mí van muy ligadas una a otra. Concebí las ilustraciones como una serie, es decir que si las expusiera tendrían una coherencia sobre los momentos clave de la narración. No haría una ilustración por página porque para mí en este formato no encajaría; el texto ha de captar la atención y las ilustraciones se encargan de ambientarlo.

-Eres de Barcelona. ¿Cómo surgió tu relación con la editorial granadina Tambriz?

-Al terminar el escrito estuve buscando editoriales, y de las cientos de webs que visité esta editorial me llamó la atención por estar abiertos a formas de narración no convencionales. Les envié mi texto y les gustó, por lo que accedieron a publicarlo. Me llamaron para comunicármelo y claro, recibí la noticia con entusiasmo.