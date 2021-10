JJ Machucapone la música, la naturaleza las imágenes

El próximo 29 de octubre, JJ Machuca (Lagartija Nick/Lori Meyer…) lanza un trabajo tan ambicioso como revelador. Su creatividad musical y su compromiso no sé si como humano o sencillamente artistas lo pone al servicio de musicar imágenes que nos ofrece la naturaleza. El resultado es un imponente trabajo original en el que su música, con todas la sabiduría que atesora y los sistemas de enriquecimiento sonoro que domina, y la imagen se funden, dando la impresión de que la idea y el resultado esperaban un trabajo así. Y es que no todo el mundo ha puesto música al aleteo de un calamar como si de una bata de cola flamenca se tratara pero una vez lo ves, la imagen y el sonido se te quedan grabados, por poner un ejemplo.

Luego, el documental, diríamos, transita por parajes más duros respecto al trato que recibe la propia naturaleza y sus habitantes, pero eso es también necesario. La visión y la música de Machuca no se quedan en la belleza, a veces sublime, sino que interpelan constantemente, sin preguntas, solo con música e imagen al espectador, y como decíamos, el resultado es un trabajo precioso, preciosista y que hará las delicias del público de una plataforma tan importante como Filmin, Fixolé y otras plataformas.

Conversamos al respecto con el creador de este largometraje, en un céntrico local de Granada. A la pregunta de que nos resuma qué es La danza de los mundos, JJ Machuca, dice que es “un largometraje musical que transita entre lo visual y lo sonoro para contemplar así, de una manera muy especial, la belleza y la danza de la naturaleza. Sin diálogos ni voz en off, la combinación de imágenes y música nos sumerge completamente en las formas, en las texturas, en el movimiento de los elementos de todos los mundos imaginables. Un viaje que sirve para entender la grandeza de nuestro mundo y su decadencia”.

Al respecto le preguntamos por qué este documental, por qué ahora, de su respuesta como vemos, intuimos que llevaba tiempo en la que el formato documental se seducía. Al respecto cuenta que desde un principio quiso “abordar una temática y narrativa para acompañar visualmente en los directos”. “Eso me llevó a escribir y dirigir el documental. Me he inspirado en el comienzo del cine, donde el piano acompañaba a las películas o en algunos documentales como Baraka o la trilogía Qatsi. En este sentido, es para quien suscribe un motivo extra de admiración el comprobar como los artistas no se conforman con el formato Concierto, cada vez vemos que los espectáculos cambian, las fronteras entre géneros también y los ámbitos de muchos artistas se ensanchan. Al respecto, el creador nos comenta que para él “lo más difícil en este proceso ha sido enfrentarse a gestionar y organizar en Premiere y elaborar un guión, pero que ha sido un proceso tan largo como gratificante”, especialmente “cuando se ven plasmadas las ideas y propuestas en el guión y su resultado”.

Es importante saber también que no todo el material de La danza de los mundos es música original para cada imagen y secuencia, JJ también ha querido recuperar obras suyas, que ya estaban compuestas pero que tenían todo el sentido en este trabajo. De esta manera, el trabajo también obedece a una trayectoria compositiva propia de Machuca, y reorienta materiales que antes se podías degustar en otros contextos y ahora, como un guante, abrazan, describen o subrayan imágenes y secuencias de la naturaleza.

Viendo la magnitud del proyecto, le preguntamos por el momento interpretativo y creativo en el que se encuentra, y nos confirma que “está componiendo y escribiendo un guión para otro proyecto audiovisual”. Por tanto, esta etapa que se abre con La danza de los mundos, fruto de un trabajo intenso y novedosos no será flor de un día, sino que Machuca transitará por estas nuevas líneas creativas. Eso sí, como señala, ahora mismo está “concentrado en presentar el trabajo tanto en directo como ver su desarrollo en estas importantes plataformas”.

Respecto a cómo “interpretar” esta obra en directo, nos explica: “En los directos voy solamente con el piano de cola como base para crear loops de percusión o conectarlo a un ordenador y así convertir el piano en un sintetizador. A su vez puedo controlar las imágenes con las teclas del piano”. En este sentido conviene recordar que JJ Machuca explica este mecanismo de asociación de imágenes a sonidos y el enriquecimiento de los sonidos en los que conecta el piano a un ordenador, en un Teaser, que ha editado en cuatro partes y que se encuentra en Youtube. Ahí se puede entender esta técnica que utiliza y se comprende muy bien cómo se llega al universo sonoro que despliega en La danza de los mundos. Finalmente, nos despedimos pidiéndole que nos avance la perspectiva que tiene con este trabajo: “Ahora el documental se está presentado en festivales de cine y estará en las plataformas digitales para disfrutarlo en casa, pero lo que realmente me apetece es defenderlo en directo. Julio Martí, de Serious fan music, prestigioso manager de artistas como Chick Corea, Paco de Lucia, Bobby Mcferrin.. es el encargado de realizar este sueño, así que en los huecos de Lori Meyers y Lagartija Nick estaré haciendo en directo este proyecto”.

La danza de los mundos se presenta el 29 de octubre, y merece la pena recrearse con esta composición que aúna música y sonido y esperanza y espanto en torno a la naturaleza y a nuestra relación con ella. Toda la suerte del mundo para nuestro creador JJ Machuca.