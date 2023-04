Jan Baetens en Granada: de la poesía a la intermedialidad de la cultura popular

“Nunca hay práctica sin teoría, ni teoría sin práctica”. Así habla el profesor, poeta e investigador Jan Baetens del diálogo entre el pensamiento teórico y el poético. El catedrático y doctor en Literatura francesa contemporánea, recién jubilado en la Universidad Católica de Lovaina (KULeuven), es el protagonista de un doble homenaje en la Universidad de Granada, una institución con la que mantiene una estrecha relación tanto creativa como académica.

En la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras, la exposición Vivre sa Vie (en honor al nombre de uno de sus libros) recorre, a través de sus obras poéticas y ensayos, la trayectoria de Baetens por el mundo académico, desde sus inicios hasta consolidarse como el poeta belga flamenco más importante en lengua francesa. Dicha exposición estará abierta al público en la Facultad de Filosofía y Letras hasta el próximo 16 de mayo.

En paralelo, la librería Inusual fue escenario hace unos días del cuarto diálogo del ciclo Poesía y Teoría de la Literatura, contando con la presencia de Baetens. Durante el encuentro, organizado por el grupo de investigación TELIA y el programa de Granada, Ciudad de Literatura, se llevó a cabo un repaso por algunas de sus obras más importantes a nivel literario y académico. El evento contó con la participación de Domingo Sánchez-Mesa, profesor, investigador y catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad de Granada, como moderador.

Entre los temas que se abordaron en el encuentro destacan las diferencias de estilo y tono entre los distintos poemas que conforman la obra de Baetens, así como la complejidad del pasaje de la teoría a la práctica en la poesía o la posibilidad de improvisar dentro de la rigidez de la teoría. Así, tanto él como la teoría dialogan a su vez con la propia poesía.

La ironía, al igual que la propia teoría, es esencial dentro de lo poético. “Es difícil decir qué viene primero”, asegura Baetens. No obstante, en su caso, la reflexión teórica precede a la práctica: “La práctica quiere remediar lo que se ha estudiado. La semiótica es un arte. Es una disciplina que representa mejor está posibilidad de interconectar teoría y práctica. Es imposible enseñar la semiótica sin que los alumnos hagan ejercicios prácticos”. “Un cuadrado semiótico”, como expuso al público, “se explica en dos segundos, pero aplicarlo es muy difícil. La verdadera manera de entenderlo es aplicarla. No se puede aplicar si no se ha entendido bien lo que hay debajo”.

Respecto a su trabajo creativo, dejó claro que es muy exigente con su obra. Dentro de dicho proceso, es esencial para él la corrección hasta rozar el perfeccionismo. De esta misma forma, dentro de este proceso se incluye también la distribución de prioridades y los motivos para ello. Especialmente, dota de mucha importancia a la estructura dentro de la poesía.

La obra literaria de Baetens es muy variada y su interés por la cultura popular se refleja en la diversidad de formatos y temas que aborda. Entre sus trabajos más destacados se encuentra un manual sobre la fotonovela utilizando como soporte o formato discursivo una fotonovela en sí misma, así como su preocupación por el cómic y la historieta, entre otros; géneros poco estudiados, e incluso olvidados, que el catedrático aborda en sus ensayos.

Por este motivo, la importancia cultural en la obra de Baetens es mayúscula. Principalmente por su origen belga, concretamente de San Nicolás, un entorno rural. Por esta razón, la preocupación del intelectual por resarcir la cultura popular ha permeado en sus obras.

Obras de carácter autobiográfico, ya que los belgas aprender a leer a través de cómics en lugar de libros, como Tintín (del mítico autor belga Hergé) lo que explica su atracción por formatos como la fotonovela o por el propio cómic. Además, la casa familiar de Baetens estaba repleta de fotonovelas, lo que reforzó su formación e interés por este formato.

Así nacen algunas de sus obras más populares, como Cent fois sur le metier, que recoge 100 poemas sobre 100 profesiones diferentes, cambiando el estilo para adecuarse al oficio al que se refiere en cada momento, o Frankenstein 1973-2020 (El espíritu de la Colmena), escrito junto a Domingo Sánchez-Mesa como resultado de una colaboración en múltiples niveles sobre la película de Víctor Erice, y que le hizo reflexionar sobre las dificultades para analizar e investigar sobre obras audiovisuales a partir de problemas que se encontraron debido a los derechos de autor de las imágenes.

Pese a su reciente jubilación, Baetens no planea cesar la escritura. Su próxima obra será sobre Granada, la ciudad que le acoge actualmente, y que plantea reescribir.