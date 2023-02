"Yo no he hecho nada malo", Jedet vuelve a la vida pública tras la agresión sexual de los Feroz

Dos semanas después de la agresión que sufrió presuntamente en los premios Feroz por parte del productor Javier Pérez Santana, la actriz Jedet ha vuelto a dejarse ver en un acto público, concretamente en la fiesta de una famosa revista de moda, donde ha declarado sentirse "algo mejor" tras lo sucedido, una situación que le causó cierto nerviosismo y le obligó a marcharse de Madrid para buscar consuelo en su tierra natal junto a su familia, aunque un tiempo después, según ella misma ha reconocido, reconsideró la situación: "yo no he hecho nada malo’ y tengo derecho a seguir trabajando"

A respuestas de los periodistas, la actriz de Veneno ha reconocido que ella jamás quiso hacer pública lo ocurrido en Zaragoza y que ahora estos hechos "están en manos de la justicia, pero gracias a Dios hay testigos y hay que esperar a que se celebre el juicio y haya una sentencia".

También ha reconocido que "no es la primera vez" que le ocurre algo así, pero que esta ocasión, a diferencia de las anteriores sí era la primera vez que lo denunciaba, aunque ha reconocido que "no te hacen mucho caso, pero hay que animarse a denunciar".

En este sentido, Jedet, que no paró de agradecer el apoyo recibido por distintos sectores y colectivos, volvió a pedir "unión", ya que "por desgracia esto pasa todo el rato y no solo en nuestro mundo", por lo que ha pedido "no tener miedo, no permitir ciertas cosas que quizá teníamos normalizadas y que, desde luego, no son normales. Espero que nadie más tenga que pasar por esto porque no es justo que salgas a divertirte y acabes así" ha explicado.