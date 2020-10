Jorge Pardo (Madrid, 1956) ha abierto muchas puertas a la música con su innovación y a tantos músicos, ya que gracias a su firme apuesta por la flauta y el saxofón estos se han convertido ya en instrumentos de la familia del flamenco y del jazz. Eso, en estos tiempos tan duros para la cultura, tiene todavía más valor. El artista, referencia internacional del jazz, despedirá este domingo el Festival de Tango con un espectáculo donde revisará el género acompañado del guitarrista Paco Soto en el Teatro Isabel la Católica.

-¿Se considera un maestro?

-"Maestro lo serás tú", respondería parafraseando a Sabicas cuando decía "flamenco lo serás tú". Ni me gusta ni pido esa distinción.

-¿Qué pensaba del tango antes? ¿Y ahora que se ha involucrado?

-Mi relación con el tango es prácticamente de mero aficionado, que es el pez más aficionado que hay (ríe). Es un género que siempre ha estado vinculado a la gente porque son innumerables las melodías, las canciones, que están en el inconsciente colectivo de mi generación y de generaciones anteriores y posteriores y por supuesto en mí mismo. Pero la verdad es que nunca he tratado profesionalmente el género. He tocado puntualmente con algún maestro del tango, pero no me he involucrado digamos profesionalmente. Esa es la pura verdad. Ahora con esta invitación para cerrar el festival estoy apretando un poco y revisando algunas viejas melodías que conozco, aunque nunca las voy a interpretar al estilo tradicional del tango. Es una recreación de esas melodías y con Paco Soto vamos a hacer una interpretación muy libre de algunas de esas melodías.

-Su flauta y su saxo cantan, aunque no hay texto, en lo que tocará este domingo. ¿De haber letra para tus piezas, sobré qué hablarían?

-Lo más maravilloso de la música instrumental es que transmite emociones abstractas, sin necesidad de decir palabras. Y digo necesidad porque a veces la palabra es un traje que se le hace a una música y así la música ofrece esa desnudez de no tener un argumento formal de palabras a la que agarrarse. Yo creo que se vuela hasta más lejos si se cabe. Es cierto que yo he vivido mucho del cante flamenco para elaborar mis frases y eso va a ser una constante también en el concierto.

-¿Le emociona clausurar el Festival de Tango? ¿Y volver a Granada con este nuevo espectáculo?

-Como diría mi buen colega Miguel Ríos: "Siempre estoy volviendo a Granada". Deje constancia o no, siempre estoy volviendo a Granada para una cosa o para otra. Y clausurar el Festival de Tango es algo que yo nunca podría haber soñado, primero por no pertenecer a ese género y también por la importancia del festival obviamente. Es un honor por la admiración que tengo por todos los músicos de tango y del género en sí.

-¿Qué le parece el festival y su programación este año?

-Aquí hay que hablar de lo difícil que es siempre programar un festival con todos los profesionales que involucras en ello (técnicos de luces, sonido, teatro…). Pues imagínate ahora. Son auténticos héroes los que se empeñan en poder levantar un festival así. Este año más que nunca es milagroso y demuestra la gran profesionalidad de la gente del festival. En el cual buenos intérpretes no faltan y a pesar de lo difícil que es ahora viajar de un lado al otro del atlántico. En fin, es un milagro tener un festival con esa programación hoy día.

-¿Algo que quiera compartir?

-Desear lo mejor para las próximas ediciones del festival. Espero volver a Granada con mis nuevas cosas. A ver si en invierno tenemos estrenada la película Trance, fruto del trabajo de una productora francesa, que me ha estado grabando durante los últimos años de mis giras y mis conciertos. Poder llevarlo a Granada será una gozada también. ¡Espero que así sea y larga vida al Festival de Tango!