José Antonio García, líder de los míticos 091: “Me encuentro en uno de los mejores momentos de mi carrera musical”

El próximo viernes, 25 de noviembre, José Antonio García, líder de los míticos 091 presenta un nuevo álbum en su carrera en solitario. Eso sí, en compañía del “Hombre garabato”, una banda con la que mantiene, y mantienen una relación tan estrecha y sincera que saca lo mejor de unos y otros cada vez que unen sus fuerzas y su capacidad creativa. Antes, la tarde del jueves 24, habrá un acto de presentación con temas en directo en LemonRock. Ya hace unos días, publicó un tema “colgado de los pies”, como promoción y para ir abriendo boca de lo que va a ser este nuevo disco, “fuera de control”.

El disco ha sido grabado, mezclado y masterizado por otra de las personas referentes musicales de nuestra Granada, Pablo Sánchez, en Producciones Peligrosas y en él colaboran conocidos de toda la vida de José Antonio como Ángel Doblas o Paco Cara. Nos reunimos con José Antonio García, que siempre es garantía de disfrute, tanto por la conversación como por constatar el cariño con el que se le trata por todo el mundo en cuanto lo reconoce.

Cuatro años después de tu último trabajo, “lluvia de piedras” llega fuera de control, ¿Cómo te encuentras?.

Sinceramente, me encuentro en uno de los mejores momentos de mi carrera musical. Hemos pasado momentos muy duros y ahora me siento con ganas de explorar nuevos caminos y de apurar toda mi creatividad. Desde el último disco hemos trabajado duro y he escrito nuevas canciones de las que me siento muy orgulloso. Con el tiempo he desarrollado, un método de trabajo con el que me siento cómodo y con el que siento que puedo ser más efectivo.

Fuera de control lo componen ocho temas, ¿cuáles o cuál es tu preferido y por qué?

Efectivamente, estos años hemos trabajado mucho material en el local de Ensayo pero, como bien dices, estos son mis ocho temas preferidos.

Temas rabiosos, con fuerza con ese punto punk que tanto me ha interesado a lo largo de mi carrera, especialmente en los primeros años. Creo que en este disco estoy yo al completo, es decir, están todas las músicas que a mí me gustan: el pop, Punk el rock.

¿Qué cuenta este disco, que te supone?

Este disco viene en un momento vital muy importante para mí porque, como mucha gente en este último tiempo, he salido de un periodo verdaderamente duro para los artistas por muchos motivos. En este disco hablo de las cosas que más me interesan, del dolor, de la furia, de la rebeldía, de la necesidad de gritar, de la liberación. Son temas que ahora mismo me interesan. Este disco supone para mi cierta vuelta a mis orígenes y también está siendo una gran liberación porque con el puedo canalizar muchas de las cosas que pasan por mi cabeza.

¿En qué momento te llega este disco?

Como te he comentado antes, llega en un momento muy bueno para mí, porque me siento artísticamente muy en forma. Por primera vez en muchos años estoy dedicado plena y exclusivamente a la música y en ella pongo todas mis energías y todos mis esfuerzos. Para mí este disco es una necesidad, una manera de sacar fuera todo lo que tengo.

En ese sentido, ¿tenéis programada gira, hay fechas cerradas?

Como siempre la perspectiva a grandes rasgos es seguir luchando por lo que más me gusta que es cantar y hacer canciones. Además, hemos preparado muchas fechas para presentarlo en directo por toda Andalucía, y parte del territorio nacional.

Nuestra primera cita será este mismo jueves, día 24 de noviembre en Lemon Rock, donde haremos unas canciones y estaré para saludar a todo el mundo y firmar Discos.

Con la edad no te ablandas…

No, en absoluto, al contrario, me siento mucho más fuerte que nunca. Quiero que mi música así lo refleje. Toda la rabia que tenemos acumulada como sociedad y personalmente quiero sacarla fuera en forma de canciones

Algo que se nos quede en el tintero

Nada más, me gustaría agradecer a todo aquel que después de tanto tiempo me sigue en mi carrera e invitar a todos los lectores a que vengan este jueves a Lemon Rock. Salud.